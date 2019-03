Halo | The Master Chief Collection confermata ufficialmente su PC

Halo : The Master Chief Collection appare sul Microsoft Store : La scorsa settimana vi abbiamo parlato delle ultime voci riguardanti la pubblicazione di Halo: The Master Chief Collection su PC. Tali rumor sembrano poggiare su solide basi, in quanto la stessa Microsoft ha oggi annunciato ( tramite un aggiornamento sul suo Store) che il pacchetto sarà disponibile anche su Surface HUB.Come riporta DSOG, Surface HUB è uno schermo con cui è possibile interagire tramite penne o tocco, naturalmente il sistema monta ...

Inside Xbox torna la prossima settimana con "notizie entusiasmanti" su Halo : The Master Chief Collection : Come segnala Eurogamer.net, il prossimo episodio di Inside Xbox sarà live il prossimo martedì, 12 marzo, e porterà, tra le altre cose, "notizie entusiasmanti" su Halo: The Master Chief Collection.Inside Xbox durerà circa un'ora e Microsoft promette notizie su DayZ, One Piece World Seeker e Xbox Game Pass. C'è anche, naturalmente, la già citata "eccitante notizia" che coinvolge Halo: The Master Chief Collection.Quest'ultimo aspetto è ...

Halo : The Master Chief Collection per PC sarebbe "vicino all'uscita" : I fan hanno voluto Halo: The Master Chief Collection su PC praticamente da quando è stato annunciato, e varie voci sullo sviluppo di una tale versione circolano da tanto tempo. Ora c'è un report un po' più sostanziale da una fonte più affidabile che suggerisce che la Collection sta effettivamente arrivando su PC.Come segnala PCGamesN, Brad Sams, un giornalista di tecnologia molto affidabile per quanto riguarda le notizie su Microsoft, afferma ...

Halo : The Master Chief Collection - news in arrivo in occasione del SXSW 2019? : 343 Industries ha annunciato l'arrivo di "alcune emozionanti novità" per quanto riguarda l'attesissima Halo: The Master Chief Collection in occasione dell'Halo Championship Series Invitational al SXSW 2019, evento che si terrà dal 15 al 17 marzo.Come riporta Gematsu infatti, gli sviluppatori di 343 annunciano: "Se non sarete in grado di essere presenti direttamente, assicuratevi di collegarvi a Mixer e Twitch ogni giorno alle 12:00 pm CT. Non ...