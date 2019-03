Fiumi di coca nella ' Palermo bene' Blitz contro Cosa Nostra | 32 arresti

Mafia : Fiumi di cocaina nella 'Palermo bene' - 32 arresti : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - fiumi di cocaina nella Palermo cosiddetta ' bene' . Il traffico di droga legato a Cosa nostra è stato scoperto dalla Dda di Palermo che ha fatto scattare il blitz anti Mafia , tuttora in corso, eseguito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo che ha arrestato 32

Roma - Fiumi di 'coca' per i clienti dei locali della movida : in manette tre fratelli : fiumi e fiumi di droga: cocaina sopratutto, ma anche altro. Questo il giro messo in piedi da tre fratelli arrestati assieme ad una quarta persona. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della ...