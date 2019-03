C’è ancora tempo per salvare il world wide web dal “modello Facebook”?

MotoGp – Non C’è pace per Valentino Rossi : ancora un ‘incidente’ nel paddock con un tifoso invadente [GALLERY] : ancora un incidente nel paddock: Valentino Rossi ‘investe’ un tifoso a Losail, non c’è pace per il Dottore! I tifosi sembrano non aver imparato la lezione. Dopo ‘l’incidente’ di qualche anno fa a Valencia, nel quale una tifosa ha puntato il dito contro Valentino Rossi per averla allontanata con la gamba mentre viaggiava in motorino nel paddock, la storia si ripete. Oggi come allora, un tifoso troppo ...

Care donne - non C’è (ancora) niente da festeggiare : Care donne, avete letto della ragazza picchiata e stuprata in ascensore a San Giorgio a Cremano? Almeno quei tre mostri sono stati presi subito, ma chissà se pagheranno. Magari finisce come quello che ha ucciso la compagna in preda a “una soverchiante tempesta emotiva”, cui hanno dimezzato la pena da 30 a 16 anni. Una donna uccisa, strozzata a mani nude, vale appena 16 anni di carcere – che, di sicuro, non verranno scontati fino in fondo – e, se ...

MotoGP - Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019 : “Abbiamo intrapreso la strada giusta ma C’è ancora tanto da fare!” : L’attesa per gli appassionati del Motomondiale sta per terminare. Il Circus delle due ruote aprirà le proprie porte a Losail (Qatar) nel pRossimo weekend e il desiderio di assistere ad un grande spettacolo c’è tutto. Valentino Rossi si presenta ai nastri partenza di questa nuova stagione con tanta voglia di far bene. Spente da poco le quaranta candeline, il “46” non vuol sentir parlare di peso degli anni e le motivazioni ...

MotoGP - Test Losail 2019 : segnali di risveglio in Yamaha. Maverick Vinales e Valentino Rossi possono rallegrarsi ma C’è ancora lavoro da fare : Il tempo dei Test di MotoGP è scaduto e ora non resta che affrontare il Mondiale 2019, che avrà inizio proprio nello stesso luogo in cui si è provato per tre giorni e in cui i team della classe regina hanno incamerato ed elaborato dati a profusione. 72 ore a Losail (Qatar) nelle quali la Yamaha è tornata in auge. Quattro M1 nei primi sei posti non si vedevano da un po’ e, anche se non vi sono punti in palio, i miglioramenti sono ...

POCOPHONE F1 riceve finalmente il supporto a Widevine L1 - ma C’è ancora un compromesso : Dopo una lunga attesa i possessori di POCOPHONE F1 possono finalmente gioire, visto che arriva il supporto a Widevine L1 con un nuovo aggiornamento. L'articolo POCOPHONE F1 riceve finalmente il supporto a Widevine L1, ma c’è ancora un compromesso proviene da TuttoAndroid.

Gianluca Vialli : “Il cancro? Sto bene ma C’è ancora molto da fare” : “A proposito del cancro, io sto bene e tutto procede bene. Non è stato un periodo facilissimo, ma mi ha insegnato molto e ce la sto mettendo tutta, anche se ho ancora molto da fare“. Così Gianluca Vialli, ex calciatore ed ex allenatore, ha parlato del male che lo ha colpito nel corso della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale ‘Il Bello del Calcio‘ in ricordo di Giacinto ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE e STEFFY - nelle loro vite C’è ancora… : nelle puntate americane di Beautiful, Flo Fulton continuerà ad orbitare attorno alle vite di HOPE Spencer e STEFFY Forrester, cadute nell’inganno perpetrato da Reese Buckingham (autore dello scambio di culle di cui Flo si è ritrovata ad essere complice). Ma, essendo la ragazza un personaggio ancora inedito nelle puntate italiane della soap, vediamo di ricapitolare le informazioni su questa new entry… Flo è una vecchia amica di Reese, ...

Tour of Oman – Non C’è pace per Pozzovivo : ancora una terribile caduta per il ciclista della Bahrain Merida [FOTO e VIDEO] : terribile caduta per Domenico Pozzovivo nella tappa conclusiva del Tour of Oman: il ciclista italiano della Bahrain Merida stringe i denti e si aggiudica il secondo posto della classifica generale nonostante le ferite Si è conclusa oggi l’edizione 2019 del Tour of Oman: Lutsenko si è aggiudicato la vittoria della classifica generale, lasciandosi alle spalle un ottimo Domenico Pozzovivo. Dopo il terzo posto di ieri, il corridore ...

Pedofilia - Papa : ‘Parente del diavolo chi accusa Chiesa’. Errore nel press kit : ‘Pell condannato’. La sentenza non C’è ancora : “Coloro che passano la vita accusando la Chiesa sono parenti del diavolo”. Papa Francesco sembra rispondere indirettamente al contenuto di Sodoma, il volume scritto dal sociologo francese Frédéric Martel che accusa di omosessualità l’80 percento del clero della Chiesa cattolica. Bergoglio ha rotto il silenzio alla vigilia dell’uscita del libro in concomitanza con l’inizio del summit sulla Pedofilia che si terrà in Vaticano e quale parteciperanno ...

C’è ancora tempo per prezzi e render definiti dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy Fold : I tre Samsung Galaxy S10 compaiono poche ore prima del lancio ufficiale assieme ad immagini già viste e al listino prezzi del sito francese Boulanger; compaiono anche un paio di immagini di Samsung Galaxy Fold, ma alcuni particolari del design fanno dubitare che siano veritiere. L'articolo C’è ancora tempo per prezzi e render definiti dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Caso Icardi - nuovo pesantissimo tweet di Wanda Nara : nel mirino C’è ancora l’Inter [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente la stampa sui social, coinvolgendo anche la società nerazzurra nuovo pesantissimo attacco via social di Wanda Nara, questa volta nel mirino della moglie-agente di Icardi è finita la Gazzetta dello Sport insieme all’Inter. Dopo le rivelazioni della ‘Rosea’ circa un ultimatum presentato dalla coppia argentina nei confronti del club nerazzurro, la show girl sudamericana ha ...

Sana Cheema - la politica si indigna per assoluzione parenti. Ma la legge contro le nozze forzate in Italia (ancora) non C’è : Dalle manifestazioni di rammarico alle richieste di chiarimenti, fino al valutare l’ipotesi di ritirare l’ambasciatore Italiano in Pakistan. Ma intanto in Italia non c’è nemmeno una legge contro i matrimoni forzati e chi aiuta le ragazze in fuga non ha fondi o tutele ufficiali (leggi qui l’inchiesta di Fq Millennium). Dopo la notizia dell’assoluzione per “mancanza di prove e testimoni” di padre, zio e ...

F1 - Ricciardo convinto : “il gap con i top team C’è ancora - ma non mi accontenterò del 4° posto per sempre” : Il pilota australiano ha parlato della nuova R.S. 2019 presentata oggi, soffermandosi anche sui valori tecnici che emergeranno in pista La nuova Renault è stata presentata oggi a Enstone, dove Ricciardo ed Hulkenberg hanno tolto i veli alla R.S. 2019. Look non particolarmente rinnovato rispetto al passato, ma un progetto molto più ‘pulito’ che avrà come obiettivo quello di ridurre il gap con Mercedes, Ferrari e Red Bull. Ph. ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Yamaha migliorata ma C’è ancora da lavorare per Valentino Rossi : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...