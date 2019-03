Birra gratis | ma solo se corri!

gqitalia

(Di martedì 12 marzo 2019) Dopo uno sforza fisico prolungato niente di meglio che reintegrare i sali minerali con una buona birretta. Se poi è offerta, la perfezione è dietro l'angolo. Così, per preparare spirito e muscoli alla maratona di Londra, niente di meglio che concedersi un break a The Runaway, il pub in zona Charing Cross aperto grazie a un'iniziativa del brand sportivo New Balance in vista della storica Maratona di Londra prevista per il 28 aprile. Nel neonato pub l’unica modalità di pagamento concessa sono i chilometri corsi dai partecipanti alla competizione, che, tramite l’app Strava, potranno "certificare" la distanza percorsa. L’app è collegata a una carta di credito digitale che ha il compito di conteggiare i km percorsi e di convertirli in drink. Un esempio? 32 chilometri corrispondono a due drink, 64 chilometri a tre. Forse un tentativo per motivare anche i più goderecci e meno avvezzi ...

Corrado121216 : RT @TweetNewsIta: Birra gratis se fai jogging: nasce il pub che accetta i km corsi come pagamento - sulsitodisimone : RT @TweetNewsIta: Birra gratis se fai jogging: nasce il pub che accetta i km corsi come pagamento - vincompatible : RT @TweetNewsIta: Birra gratis se fai jogging: nasce il pub che accetta i km corsi come pagamento -