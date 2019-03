Alla Juventus stasera serve un’impresa

Juventus - striscioni dei tifosi contro Agnelli Alla vigilia dell’Atletico : Oggi la Juventus affronterà una gara delicatissima contro l’Atletico Madrid, i tifosi intanto sono sul piede di guerra contro Agnelli “Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi”. “Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via“. E’ il testo dei due striscioni affissi nella notte al di fuori dello Juventus Stadium, striscioni di una frangia del tifo bianconero contro ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : «Dovremo uscire dal campo senza rimpianti» - le parole di Allegri Alla vigilia : Comincia ad avvertirsi la tensione dei grandi appuntamenti nell’aria torinese alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in cui la formazione bianconera dovrà rimontare il 2-0 subito all’andata per superare il turno e non abbandonare le proprie ambizioni in Europa. Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti il tecnico Massimiliano Allegri e il capitano ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica Alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Zidane-Real Madrid - è fatta : no Alla Juventus. Attesa l’ufficialità! : ZIDANE REAL Madrid- Zinedine Zidane sarà nuovamente l’allenatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Real Madrid avrebbe esonerato Solari e sarebbe pronto a consegnare nuovamente a panchina madrilena al suo ex allenatore. Come riporta la stampa spagnola, Perez avrebbe convinto Zizou a dire nuovamente sì ai colori madrileni. L’ufficialità è Attesa […] More

Juventus-Zidane - dAlla Spagna : offerta ufficiale bianconera fino al 2022 : JUVENTUS ZIDANE, contatti – Tra poco più di un giorno si deciderà quale sarà il futuro europeo della Juventus. O meglio, si deciderà se la Juventus avrà un futuro europeo. Alle ore 21:00 di domani 12 marzo infatti i bianconeri scenderanno in campo per rimontare il passivo di 2-0 incassato in casa dell’Atletico. Uscire agli […] L'articolo Juventus-Zidane, dalla Spagna: offerta ufficiale bianconera fino al 2022 proviene da Serie ...

Alla Juventus l'eliminazione in Champions costerebbe più di 10 milioni di euro : Mancano poco più di 24 ore Alla calcio d'inizio che per la Juventus potrebbe valere un'intera stagione. E se la squadra di Allegri ci arriva con la tranquillità di avere lo scudetto già in tasca, sono molte le implicazioni che potrebbero determinare forti ripercussioni all'interno del club. Questioni relative al tifo, sempre più diviso; al futuro dell'allenatore toscano, su cui si allunga l'ombra di Zidane; al futuro di Cristiano ...

Juventus - dAlla Spagna Inda : 'Il Real tifa Atletico vogliono l'eliminazione di Ronaldo' : Oggi pomeriggio, la Juventus sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta e nella possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. A caricare l'ambiente juventino ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto il supporto del pubblico bianconero e ha detto di credere nella rimonta. In Spagna, invece, tifano per l'Atletico Madrid e la ...

Serie A 2019 - 27^ giornata : Napoli bloccato dal Sassuolo - -18 dAlla Juventus! La Lazio pareggia a Firenze : Nella serata si sono disputate due partite valide per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio che si completerà domani sera con il posticipo tra Roma ed Empoli. L’esito dei due incontri incide in maniera determinante sulle posizioni che contano del nostro campionato, ormai entrato nel suo rush conclusivo (mancano undici turni al termine della stagione). Il Napoli è stato clamorosamente bloccato sul campo del Sassuolo, i partenopei ...

Anche Alla Juventus i tifosi veri contro gli ultras : “Stanno perdendo soldi e potere” : Gli strascichi dell’inchiesta “Alto Piemonte” Il fenomeno è comune. Da una lato la tifoseria genuina, che per andare allo stadio paga il biglietto e ci va per assistere alla partita e tifare per la propria squadra. Dall’altra chi ha fatto del tifo un lavoro e segue logiche incomprensibili per chi vuole trascorrere due ore a guardare una partita di calcio e i propri beniamini. È accaduto a Napoli con la Curva B che nel primo tempo di ...

Guardiola : «Non andrò Alla Juventus - via dal City solo se mi esonerano» : Il Manchester City ha battuto 3-1 il Watford ed è in testa alla Premier. Nel post-partita hanno chiesto a Guardiola delle voci relative a un suo passaggio alla Juventus. Pep è stato chiarissimo. «Basta che qualcuno scriva su Twitter che andrò alla Juventus e tutti gli vanno dietro. Nessuno che vada alla fonte, che chiami me, il mio agente, il City o la stessa Juventus. Ho altri due anni di contratto al Manchester City e per andare via devono ...

Guardiola sbatte la porta in faccia Alla Juventus : “tutto falso!” : Pep Guardiola non intende muoversi dal suo Manchester City a fine stagione, niente Juventus per il tecnico spagnolo che ha chiuso a tale ipotesi Pep Guardiola non andrà alla Juventus. Il tecnico del Manchester City è stato chiaro in tal senso dopo la vittoria odierna contro il Watford. Il tecnico spagnolo, ai microfoni di SkyUk, ha infatti dichiarato: “non capisco perché alcuni giornali dicono che andrò in Italia. Ho altri due anni ...

L’Atletico Madrid risponde Alla Juventus : vittoria nella Liga - adesso testa alla Champions : L’Atletico Madrid ha vinto contro il Leganes anche se la squadra di Simeone non ha particolarmente impressionato L’Atletico Madrid batte con il minimo sforzo il Leganes nel match della Liga che anticipa la sfida di Champions League contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale in programma martedì. I ‘colchoneros’ si si sono imposti per 1-0 grazie al gol in avvio di ripresa di Saul, che ha ribadito in rete ...

Juventus - il delirio di Allegri : “se dovessimo uscire dAlla Champions non sarebbe un fallimento” : L’allenatore bianconero ha parlato dopo il successo sull’Udinese, soffermandosi anche sul prossimo impegno di Champions con l’Atletico Madrid Il successo con l’Udinese permette alla Juventus di approcciarsi in modo perfetto al match di Champions League con l’Atletico Madrid, con cui servirà una partita perfetta per ribaltare il 2-0 dell’andata. LaPresse/Fabio Ferrari Allegri resta fiducioso, ma deve fare ...