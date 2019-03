Al Bano | “Errore madornale Impossibile trasformare un uomo di pace come me in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Il ministero della Cultura ucraino ha inserito anche il cantante AlCarrisi (Al) nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale. La lista nera è compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. Nella black list ci sono ora 147 persone. E questa mattina proprio il cantante è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5: “La prima impressione è stata di un pesce di aprile in anticipo, poi ieri stavo partendo per Zagabria quindi non c’è stato il tempo di seguire fino in fondo. Dopo una miriade di telefonate mi sono chiesto che cavolo fosse successo, quando ho letto poi ho capito e sicuramente si tratta di un erroreperché èundiquale ...

