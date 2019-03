Al Bano | ' Cantato solo e sempre pace e amore'

Al Bano tra tv (55 passi nel sole e il documentario su Canale 5) - musica ("penso a Sanremo 2020") e politica ("ho cantato con Salvini") : "Non sarà un concerto, ma un vero e proprio show televisivo". Gli autori lo ripetono durante il pranzo con il quale Mediaset ha lanciato 55 passi Nel sole, le due serate evento, prodotte da Endemol Shine Italy, che Canale 5 trasmetterà mercoledì 23 e 30 gennaio 2019 per celebrare AlBano Carrisi. Il cantautore ripercorrerà 55 anni di carriera facendosi affiancare dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita ("con lei è stata ...