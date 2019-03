Secondo le ultime indiscrezioni PS5 sarà una console adattabile e personalizzabile

Secondo le ultime indiscrezioni - NVIDIA GeForce GTX 1660 arriverà sul mercato con un prezzo che va dai 200 ai 250 euro : NVIDIA si sta preparando a immettere sul mercato la sua nuova GeForce GTX 1660, nuova scheda grafica che pur presentando architettura Turing, non sarà in grado di supportare il ray tracing o altre tecnologie come il DLSS, questo dovuto all'assenza di RT e Tensor core.Come riporta WCCFTECH, le ultime indiscrezioni parlano di un TU116 GTX come quello della 1660 Ti, ma in una veste più limitata (1408 CUDA core). Parlando di memoria, la scheda ...

Ottavi di finale di Champions League - atto Secondo : le ultime quattro partite di andata Secondo William Hill : Dopo i goal e le emozioni della settimana scorsa, la Champions League torna più frizzante che mai con quattro partite tutte da seguire. Si parte martedì sera con il match che vedrà impegnato il Bayern Monaco in una trasferta da brividi in casa del Liverpool. I bavaresi non stanno vivendo la loro migliore stagione e una vittoria in Inghilterra sembra molto improbabile. La lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, ...

Cancro - oroscopo Paolo Fox febbraio 2019 : ecco cosa succederà Secondo le stelle - Ultime Notizie Flash : Con Paolo Fox e il suo oroscopo per il 2019, andiamo a scoprire come andrà il mese di febbraio 2019 per i nati sotto il segno del Cancro

Poca trasparenza tariffaria Vodafone e Fastweb Secondo AGCOM : ultime multe agli operatori : L’AGCOM interviene sulla trasparenza tariffaria garantita da Vodafone e Fastweb, pubblicando due ordinanze nei confronti dei vettori con relativa multa. Entrambi non avrebbero osservato la normativa vigente, violando dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo del 1 Agosto 2003. Per quale motivo non è stata garantita la trasparenza tariffaria ai clienti? secondo l'Autorità, in primis Fastweb non prevedeva finora sulla home del suo sito ...