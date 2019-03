Sci alpino | Coppa Europa 2019 | uno splendido Hannez Zingerle vince il gigante di Kranjska

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Uno straordinario Hannessi è aggiudicato ildiGora (Slovenia) valevole per ladi sci. Il Carabiniere classe 1995 ha vinto la gara sulle nevi slovene grazie ad una seconda manche ai limiti della perfezione. Dopo aver chiuso la prima discesa in 56.36 in quarta posizione, il nostro portacolori ha cambiato marcia, completando la seconda in 59.13 e fermando i cronometri in 1:55.49, approfittando anche della caduta del primo in classifica, il norvegese Fabian Wilkens Solhem.Alle sue spalle l’austriaco Stefan Brennsteiner, a 44 centesimi, mentre chiude in terza posizione il norvegese Lucas Braathen a 94, sempre più primo nella classifica di specialità. Quarta posizione per lo svizzero Cedric Noger a 96, quinto l’austriaco Patrick Feurstein a 97. sesto il norvegese Timon Haugan a 99, che va a rafforzare la sua leadership nella ...

