Rai | è tensione con Magnolia | a rischio anche La Corrida?

Raid dei jet indiani in Pakistan - tensione mai vista dal 1971 : I cacciabombardieri indiani hanno condotto un Raid su un “campo di addestramento di militanti estremisti” in territorio pachistano. E’ il primo attacco di questo genere dal 1971, quando i due Paesi hanno combattuto una guerra in seguito alla secessione del Bangladesh dal Pakistan. Nel frattempo sia India che Pakistan sono diventate due potenze nucl...

Oroscopo 10 febbRaio : distensione per Leone - Acquario al top : Questa domenica molti segni dello zodiaco vorranno concedersi una bella pausa, in primis la Bilancia, il Leone e l'Ariete. Se le cose potrebbero essere negative per Gemelli, Cancro, Scorpione e Sagittario, per i Pesci e la Vergine andrà decisamente meglio. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: domenica vivrete una giornata molto più distesa con il partner, dopo le vicissitudini alquanto gravose dei giorni passati. Sarà tempo di equilibrio ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tav - alta tensione nel governo - 3 febbRaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 3 febbraio 2019, ultim'ora: tensione nel governo su Tav, duro scontro M5s-Lega infatti sulla Torino-Lione. Maltempo in tutta Italia

Sciopero Regionale dei trasporti - il 1 febbRaio. astensione di 4 ore proclamata dall'OR.S.A. : Pescara - "Tutti i lavoratori di T.U.A. SpA si fermeranno per 4 ore venerdi 1 febbraio 2019" A causa delle gravi anomalie in termini di sicurezza in ambiente di lavoro, di gestione del personale, di organizzazione del lavoro, di discriminazione sindacale e di strategia aziendale, tutti i Lavoratori dipendenti dell'Azienda Unica di Trasporto Regionale (TUA SpA) sciopereranno per 4 ore nella giornata di venerdi 01 febbraio 2019. ...

Tensione Iran-Israele - Teheran : 'Distruggeremo sionisti'/ Ultime notizie Siria : '21 morti in Raid Tel Aviv' : Tensione Iran-Israele, Teheran: 'Distruggeremo sionisti'. Ultime notizie Siria, l'ONG Ondus: '21 morti in raid Tel Aviv', coinvolti 12 pasdaran iraniani.

Elezioni suppletive Sardegna - astensione da record : vince il centrosinistra - eletto Andrea FRailis : Le Elezioni suppletive per un collegio della Camera dei deputati che si sono svolte in Sardegna, per sostituire il dimissionario del M5s Andrea Mura, hanno visto prevalere il candidato del centrosinistra, Andrea Frailis. Da sottolineare il dato sull'astensione da record: ha votato solamente il 15% degli aventi diritto.Continua a leggere

Elezioni in Sardegna - vince FRailis - Pd e Leu - : i 5 Stelle perdono il seggio. Ma è astensione record : vota il 15% : Il nuovo deputato di Cagliari è, a sorpresa, Andrea Frailis, centro sinistra, ma chi ha veramente vinto le suppletive è il partito dell'astensione: ha votato il 15,6 per cento. A scrutinio terminato a ...

Vince FRailis - centrosinistra : ma in Sardegna è astensione record : Il nuovo deputato di Cagliari è, a sorpresa, Andrea Frailis, centro sinistra, ma chi ha veramente vinto le suppletive è il partito dell'astensione: ha votato il 15,6 per cento. A scrutinio terminato a ...

RaiSport ad alta tensione : rischia di perdere la Champions : Non solo per i club è tempo di calcio mercato per anche per le squadre tv che si occupano di sport. A Mediaset hanno già rimandato in panchina Pressing, dopo averlo rispolverato con tanta enfasi a ...