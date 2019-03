Nick Murphy in concerto in Italia per una data unica

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019), uno degli artisti più interessanti e innovativi del panorama musicale attuale, protagonista di innumerevoli show sold out in tutto il mondo, arriva inper una, cantante, produttore e polistrumentista originario di Melbourne, annuncia un nuovo tour in UK e in Europa che arriverà inlunedì 7 ottobre per unaNel 2012 ha pubblicato l’EP d’esordio “Thinking In Textures”, premiato da Rolling Stone come “Miglior pubblicazione Indipendente, seguito nel 2014 dall’album d’esordio “Built On Glass”, che lo ha portato a vincere sette ARIA Music Awards tra cui “Miglior Artista dell’Anno” e “Produttore dell’Anno”.“Run Fast Sleep” è il titolo del nuovo album in uscita il 26 aprile anticipato dal singolo “Sanity”, un brano che unisce melodie brillanti al piano, beat instabili e linee di synth radiose ai suoi testi decisi e ...

