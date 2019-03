La Roma si affida a Ranieri | Panucci | “è la scelta giusta”

Roma - dopo l’addio di Monchi direzione sportiva affidata a Massara : Frederic Massara prenderà il posto di Monchi alla Roma dopo l’addio del dirigente a seguito del flop in questa stagione dopo l’ufficialità dell’addio alla Roma di Monchi, la società giallorossa ha reso noto che la direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara. La società capitolina ha voluto poi ringraziare il dirigente spagnolo per l'”impegno profuso” alla Roma a partire dal suo arrivo ...

Roma affidata a Claudio Ranieri : mister in volo in queste ore : Sembra fatta. Lo scrive la Gazzetta. Claudio Ranieri in questo momento è a Londra ma tornerà stasera o al massimo

Porto-Roma - formazioni ufficiali : Di Francesco si affida a Dzeko : PORTO ROMA formazioni ufficiali – Manca poco ad una partita che potrebbe segnare la stagione della Roma. Dopo il disastro in Coppa Italia e la brutta sconfitta nel derby della Capitale i giallorossi si trovano ad un bivio importante e, per riconquistare la fiducia dei propri tifosi, devono assolutamente strappare il pass per i quarti […] L'articolo Porto-Roma, formazioni ufficiali: Di Francesco si affida a Dzeko proviene da Serie A ...

Porto-Roma - sarà l’affidabile Cuneyt Cakir a dirigere l’incontro : Cuneyt Cakir è stato designato per la sfida di Champions League in programma mercoledì Porto-Roma sarà il turco Cuneyt Cakir l’arbitro della sfida di Champions League in programma mercoledì Porto-Roma valida come ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club. L’altra partita degli ottavi fissata per il 6 marzo, Paris Saint Germain-Manchester United, sarà diretta dallo sloveno Damir Skomina, al Var ...

Kolarov e Fazio formato bomber : la Roma si affida alla difesa - Bologna ko all'Olimpico : La Roma vince di misura sul Bologna allo Stadio Olimpico: i rossoblù mettono in difficoltà la squadra di Di Francesco, che però porta a casa una bella vittoria Dopo essere stata beffata 2-0 nel girone ...

Roma - schiaffo agli esuli istriani : il racconto delle foibe affidato all'Anpi : Si rivolge direttamente alla "sindaca Raggi" il presidente dell'Associazione Giuliano Dalmata nel Cuore. A insospettire, e un po' irritare, la Onlus che difende "gli interessi e la rappresentanza" degli esuli italiani, la decisione del Comune di Roma di dare "il permesso all'Anpi di divulgare presso le scuole di secondo grado" una iniziativa sul rapporto tra Jugoslavia e Italia durante la seconda guerra mondiale.Oliviero Zaia non ci sta. Gli ...

Buche a Roma - il Campidoglio si affida al MIT per risolvere l'emergenza : Potrebbe sembrare una decisione di poco conto, ma per i 'malpensanti' questa scelta appare come la volontà del Governo di non affidare la risoluzione dell' emergenza Buche alla giunta guidata da ...

Roma - Schick si affida a un mental coach : Roma - Anno nuovo, nuova testa. Archiviato un 2018 decisamente avaro di soddisfazioni sul campo, Patrik Schick guarda al futuro con un approccio diverso e per vivere un 2019 da protagonista ha deciso ...

