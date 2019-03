La nebbia di Ragagnin e quella della nostra società

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Lamanca da tempo, soprattutto qui in Piemonte. Come manca la pioggia. E la neve, in pianura, è quasi un giovanile retaggio. Nei romanzi, invece, la, come fenomeno metereologico e, nel contempo, esistenziale, è presente: in "Pontescuro", per esempio, di Luca(candidato al Premio Strega 2019, Miraggi editore, illustrazioni di Enrico Remmert).Una storia, avvolta nel mistero e nel dolore, che si svolge in un paesepassa padana, Pontescuro, un pugno di anime perse, con un ponte che collega "due nulla". Siamo nel 1922, l'anno di una marcia che porterà l'Italia nel buio. Dafne, figlia del padrone locale, proprietario di un castello, è una ragazza ribelle, che si concede per rabbia e per sfida, diventando "la sgualdrina".Viene strangolata e la colpa ricade su Ciaccio, abbandonato appena nato nel fiume da una ragazza venuta da ...

