Google vuole rivoluzionare il mondo dei videogiochi | forse in arrivo il controller per la

Android Q - Google vuole rimuovere il tasto “indietro” : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel proporre smartphone dalle cornici sempre più ridotte, alcuni produttori del mondo Android hanno deciso di abbandonare la vecchia barra di navigazione per sostituirla con un sistema di navigazione a gesti simile per certi versi a quello adottato da Apple su iPhone. Anche Google sui suoi smartphone Pixel ha iniziato un percorso simile eliminando il tasto per il multitasking tra le applicazioni, e con il rilascio ...

Google vuole smascherare gli indirizzi sosia - in arrivo una funzione anti truffa : Alzi la mano chi non è mai capitato su un sito con un indirizzo falso. Siti come per esempio paypall.com invece paypal.com, che hanno minime differenze nell’indirizzo rispetto a quelli autentici. Sono usati per ingannare gli utenti a cui sfugge la lettera diversa, e si ritrovano a inserire le proprie credenziali di accesso online, che vengono puntualmente rubate. Chi usa il browser Google Chrome presto potrà difendersi da queste frodi ...

Gay - si trova ancora su Google Play la app che vuole convertirli : “Una malattia” : È ancora su Google Play la app che promuove percorsi di ‘recupero’ per i gay e che paragona l’omosessualità a una ‘malattia’ e una ‘dipendenza’. L’applicazione, ideata dal gruppo religioso Living Hope Ministries e che porta lo stesso nome, era già stata rimossa a dicembre 2018 da Amazon e Apple, dopo una petizione lanciata da Truth Wins Out, associazione a sostegno dei diritti LGBT, che ha già fatto partire una nuova raccolta di firme arrivando ...

Google vuole fissare dei requisiti hardware minimi per le Android TV del futuro : Android TV necessiterà presto di requisiti hardware minimi secondo quanto rivela Shalini Govil-Pai al CES 2019 e intanto Google crea una squadra di sviluppatori tutta dedita a creare nuove app per la piattaforma per le smart TV del futuro. L'articolo Google vuole fissare dei requisiti hardware minimi per le Android TV del futuro proviene da TuttoAndroid.