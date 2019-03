Fed | Powell ribadisce pazienza su tassi permanenza mandato

Fed - Powell : Trump non può licenziarmi : I rischi per l'economia Usa vengono dal rallentamento dell'economia globale,dall'Europa e dalla Brexit, ha aggiunto.

Fed - Powell : Trump non può licenziarmi : 1.03 Jerome Powell intende servire per la durata del suo mandato, cioè 4 anni, in qualità di presidente della Fed. Lo afferma lo stesso Powell in un'intervista a '60 minutes' di Cbs. Powell risponde con un secco "no" a chi gli chiedeva se a suo avviso Trump lo potesse licenziare. Sui tassi Powell un pò provocatoriamente dice: "Pazienza" vuol dire che la Fed non ha fretta di rivedere i tassi di interesse. I rischi per l'economia Usa vengono dal ...

La Fed non rialza i tassi - Powell : Serve pazienza : ... la Fed ha deciso di adottare un approccio basato sulla pazienza, sull'attendere e vedere prima di considerare un cambio della politica" monetaria. Il banchiere ha colto l'occasione per rassicurare ...

Tassi Usa - la Fed : nessun rialzo Powell : "Occorre avere pazienza" : Nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Fed. Lo afferma Jerome Powell, ribadendo la necessita' di un approccio basato sulla 'pazienza' da parte della banca centrale. Una pazienza dovuta ora, spiega il presidente della Fed... Segui su affaritaliani.it

Il presidente della Federal Reserve Powell : non è necessario intervenire su tassi al momento : Intervento alla Stanford University. L'economia americana non richiede interventi sui tassi d'interesse al momento. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante un intervento alla Stanford University. La Fed "può ...

Fed : Powell - serve 'pazienza' su tassi : ANSA, - NEW YORK, 9 MAR - Nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Fed. Lo afferma Jerome Powell, ribadendo la necessita' di un approccio basato sulla '...

Fed. Powell - no interventi su tassi ora : 04.45 Non è necessario intervenire sui tassi al momento, nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Fed. Lo afferma Jerome Powell, ribadendo la necessità di un approccio basato sulla 'pazienza' da parte della Banca centrale. Una pazienza dovuta ora, spiega il presidente della Fed, all'inflazione debole. La Banca deve attendere e vedere gli sviluppi per decidere sui tassi, aggiunge Powell.

Trump attacca la Fed sui tassi e Powell potrebbe tornare a stampare dollari : Il 2020 sarà un anno elettorale, con Trump a cercare la rielezione e la pressione sulla Fed salirà decisamente, affinché eviti in ogni modo che l'economia americana cada in recessione. Al resto del ...

Fed - Powell : outlook economia favorevole - sfide esterne Cina ed Europa con Brexit : Focus sull'audizione del presidente della Fed Jerome Powell alla Commissione del Senato Usa. Powell ha definito 'favorevole' l'outlook dell'economia americana, pur parlando delle minacce esterne, rappresentate dalla Cina, con la guerra commerciale, e l'Europa, con le incertezze sulla Brexit,.

Powell - Fed - vede 'segnali contraddittori' per l'economia Usa : Secondo Jerome Powell, l'economia Usa rimane in buona salute ma il chairman della Federal Reserve, Fed, ha comunque ammonito sui rischi di venti contrari alla ripresa. Powell, parlando martedì davanti al Senate Banking ...

Powell : Fed ancora paziente sui tassi : 23.27 Il presidente della Fed, Jerome Powell, conferma che la Federal Reserve sarà "paziente" su eventuali futuri rialzi dei tassi di interesse. E valuta favo-revolmente l'andamento dell'economia Usa, nonostante i "segnali contrastanti" osservati negli ultimi mesi. Ma, parlando davanti al Congresso, avverte: la Brexit e i rischi di una guerra commerciale stanno creando un' incertezza che incide anche sull'economia. I mercati finanziari sono ...