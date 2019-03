Fabrizio Corona in Diretta da Barbara D’Urso!

gossipnews.tv

(Di lunedì 11 marzo 2019)sarò Ospite di Live Non è la D’Urso, il nuovo format in prima serata diD’Urso. Dopo 10 anni di diatribe trane vedremo delle belle.C’è grande attesa per l’esordio del nuovo programma diD’urso, dal titolo Live Non è la D’Urso. Voci di corridoio parlano di una trasposizione di Domenica Live, ma in prima serata, mantenendo quindi le dinamiche che i telespettatori Mediaset sono abituati a vedere.In questi giorni la Barbarella nazionale sta lanciando alcune scarne anticipazioni sugli ospiti della prima puntata. Si parla di Heater Parisi, di Al Bano e la sua ex Loredana Lecciso, con figli al seguito, e si parla anche dell’ingresso di Thomas Markle Junior, fratello della principessa Meghan.Ma la sorpresa che ha lasciato di stucco i fan è data dalla possibile presenza di. Sono ...

NicolaPorro : “Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo”. Il cantante Fogli umiliato in diretta da Fabrizio Corona. Era nec… - faustin73 : RT @GiusCandela: Per l'Ansa 'da confermare la presenza di Fabrizio Corona' ma lui intanto la ufficializza, senza citare il programma, su In… - beppecommenta : RT @GiusCandela: Per l'Ansa 'da confermare la presenza di Fabrizio Corona' ma lui intanto la ufficializza, senza citare il programma, su In… -