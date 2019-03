Aereo caduto ad Addis Abeba | Etiopia e Cina bloccano l’uso dei Boeing 737 Max

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Lae l’hanno deciso di lasciare a terra la loro flotta di737 Max in attesa dell’inchiesta sulle cause dell’incidenteche domenica è costato la vita a 157 persone – di cui otto italiane – che viaggiavano a bordo del volo Ethiopian Airlines, precipitato sei minuti dopo il decollo da. Una scelta precauzionale, come spiegano le autorità dei due Paesi.Lo stop cinese, per ora temporaneo, è arrivato alle 9 ora locale (le 2 di notte in Italia) e dura nove ore. L’ordine di sospendere l’uso dei737 Max, come riporta la rivista finanziaria Caijing, che cita fonti vicine all’ente per l’aviazione civile cinese, è dovuto ai timori per la sicurezza, visto il precedente incidente dello stesso modello della compagnia Lion Air avvenuto in Indonesia lo scorso 20 ottobre, in cui persero la vita 189 ...

Corriere : Su quell’aereo caduto il volto buono del nostro Paese - TgrSicilia : Morto Sebastiano #Tusa, era a bordo dell'aereo caduto in #Etiopia. L'assessore regionale alla Cultura era fra gli o… - repubblica : Aereo caduto in Etiopia: morti otto italiani, tra loro un archeologo, cooperanti e due funzionarie Onu -