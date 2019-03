Perché Nicola Zingaretti può essere il terzo incomodo per la coppia gialloverde

Vittorio Feltri - bomba politica : "Perché ora spero nel Pd di Nicola Zingaretti" : "Il clima attorno al Pd fa ben sperare solo per un aspetto. Si spera che Nicola Zingaretti col suo partito un po' difficoltà riesca comunque a superare i grillini che sono in discesa. Il Pd è in salita, i grillini in discesa, il sorpasso non mi pare un'ipotesi così campata in aria". Vittorio Feltri