NBA – Che schiaffo ai Lakers! Kawhi Leonard non sarebbe interessato a giocare con LeBron

NBA - il viaggio che ha cambiato la stagione dei Boston Celtics : Negli ultimi giorni hanno fatto rumore le dichiarazioni di Adam Silver secondo il quale alcuni giocatori NBA sono "genuinamente infelici", anche per il ruolo che i social media ricoprono nelle loro ...

NBA - Derrick Rose da favola : 29 punti ed il canestro che ha chiuso l’incontro con gli Wizards [VIDEO] : Derrick Rose ha trascinato Minnesota alla vittoria contro gli Wizards 130-135, suo il canestro della staffa Derrick Rose ed i suoi Minnesota T’Wolves hanno vinto contro gli Wizards 130-135. Una gara sontuosa da parte del playmaker che sembra essersi ritrovato in questa stagione dopo anni alle prese con pesanti infortuni. Rose stanotte ha messo a segno 29 punti, tra i quali spicca il canestro decisivo per la vittoria di Minnesota, ...

NBA – Nowitzki bacchetta i giovani : “pensate più a vincere e meno ai like social” : Dirk Nowitzki bacchetta i giovani: troppa attenzione data ai social e poca al coach, con i like e la popolarità non si vince Dirk Nowitzki ha raggiunto nella notte la 1505ª partita in NBA, diventando il terzo giocatore con più presenze nella storia della lega. Il campione tedesco ha esperienza da vendere ed ha visto diverse generazioni passare dallo spogliatoio dei Mavericks. I giovani di oggi però, non lo convincono: troppo attenti ai ...

NBA – Enes Kanter snobba i Lakers : “mi avevano fatto un’offerta - vi spiego perchè ho rifiutato” : Enes Kanter ha rifiutato un’offerta dai Los Angeles Lakers prima dell’appordo ai Blazers: il centro turco non convinto dai troppi ‘problemi interni’ dei giallo-viola Stagione alquanto complicata per Enes Kanter. Il centro turco ha dovuto affrontare i soliti problemi ‘politici’ che gli hanno impedito di partecipare alle trasferte fuori dagli USA, ma anche dal punto di vista cestistico, non se l’è ...

NBA – Matt Barnes senza peli sulla lingua : “altro che Lakers - ecco perchè i giocatori preferiscono i Clippers” : Matt Barnes spiega le differenze fra Lakers e Clippers in ottica free agency: da ex di entrambe le squadre, il suo parere propende per i ‘Clips’ Los Angeles è una delle destinazioni più ambite da tutti i giocatori NBA. Fino a qualche anno fa però, il sogno rispondeva unicamente al nome dei Lakers, con i cugini dei Clippers costretti a vivere all’ombra dei successi, dei top player e della storia dei giallo-viola. I valori ...

NBA – Vince Carter : metà uomo - metà… eterno! Niente ritiro - ‘Vincredible’ giocherà un’altra stagione : Vince Carter rimanda ancora l’appuntamento con il suo ritiro: ‘Vincredible’ annuncia di voler giocare ancora un’altra stagione a 42 anni! Di soprannome fa ‘Vincredible’ e con scelte come queste, non può che essere altrimenti. Intervenuto ai microfoni di Pardon the Interruption, Vince Carter ha fatto felici tutti i suoi fan con una notizia incredibile: il cestista degli Hawks giocherà ancora un’altra stagione. All’età di 42 anni, se ...

NBA – Steve Kerr bacchetta gli Warriors : “contro i Celtics abbiamo fatto jogging - sconfitta imbarazzante” : Gli Warriors perdono di 33 punti contro i Celtics, è la sconfitta casalinga più larga della gestione Kerr. Il coach definisce imbarazzante la prova dei suoi Grande sorpresa nella notte della Oracle Arena. I Golden State Warriors hanno perso nettamente il big match contro i Celtics che, nonostante non stessero passando un buon momento, si sono imposti 95-128. Ben 33 punti di distacco per quella che è la peggior sconfitta casalinga dell’era ...

L’umiltà di Danilo Gallinari : “più facile segnare in NBA Che in Europa? Per me è semplice in tutto il mondo” : Danilo Gallinari ha commentato la questione, aperta da Luka Doncic qualche settimana fa, in merito al fatto se sia più facile segnare in Europa o in NBA: il ‘Gallo’ non ha alcuna difficoltà in ogni palazzetto di tutto il mondo Qualche settimana fa Luka Doncic aveva spiegato come, secondo lui, in NBA sia più facile segnare rispetto a quanto accade in Europa. Il campo più largo e la regola dei 3 secondi difensivi (non presente in Europa), ...

NBA – Lakers - quando anche il ‘Re’ si arrende : LeBron James non difende - Kuzma lo spinge contro il tiratore [VIDEO] : Altra sconfitta nella notte per i Lakers, sembra non crederci più nemmeno LeBron James: diventa virale l’azione in cui il ‘Re’ non difende e Kuzma lo spinge sul tiratore La stagione dei Los Angeles Lakers sta per naufragare definitivamente. La sconfitta arrivata ieri notte contro i Clippers, la terza consecutiva nonchè la 34ª della stagione, fa scivolare i Lakers a 6 vittorie di svantaggio dai San Antonio Spurs che ...

NBA - risultati della notte : Phoenix sorprende Milwaukee - che duello Wade-Carter : Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 114-105 L'ultima partita di una lunga trasferta può sempre regalare sorprese. Lo hanno scoperto a loro spese i Milwaukee Bucks, che pur forti del miglior record della NBA ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

NBA – LeBron James striglia i Lakers : “è chiaro che non cogliamo più le opportunità” : Dura sconfitta contro i Phoenix Suns per i Lakers: LeBron James striglia i suoi e li invita a cogliere le opportunità necessarie per scalare la classifica In casa Lakers c’è qualcosa che non va! La sconfitta rimediata contro i Suns è la seconda consecutiva, la 33ª in stagione: ko arrivato contro l’ultima squadra della Western Conference con all’attivo appena 13 vittorie. I Lakers hanno perso contro Pelicans, Hawks, Grizzlies e ...

NBA – Channing Frye si ritira : “mi mancherà il basket - ho giocato con compagni incredibili” : Channing Frye annuncia il suo ritiro: il veterano dei Cleveland Cavaliers darà addio al basket al termine della stagione Dopo 13 stagioni passate in NBA con le maglie di Knicks (che lo scelsero alla n°8 al Draft 2005), Blazers, Suns, Magic, Lakers e Cavs (con i quali vinse il titolo 2016), con 883 presenze all’attivo e una media di 8.8 punti e 4.5 rimbalzi in carriera, Channing Frye ha deciso di ritirarsi. Come spiegato tramite social, a ...

NBA : Los Angeles Lakers - le sconfitte clamorose che possono costare i playoff : I gialloviola sono a quattro partite e mezza di distanza dall'ottavo posto a 19 gare dal termine: una situazione disperata per una squadra che punta al ritorno ai playoff, a cui LeBron James e ...