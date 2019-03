possibile

(Di domenica 10 marzo 2019) Al di là di alcuni esempi positivi, in politica come nella società, esiste una evidente questione femminile. L'ha riscontrata in questi mesi in maniera diretta durante la sua attività politica e in ...

matteosalvinimi : #Salvini: i sondaggi che ci danno oltre il 30% mi impongono di mantenermi umile e con i piedi per terra. Sul govern… - roiacovi : 'La società Telt mi ha appena risposto confermandomi che i capitolati di gara non partiranno senza l’avallo del mio… - evpossibile : Il mio impegno per la Sardegna, parla la consigliera Orrù -