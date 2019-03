Due alunne ustionate dalla processionaria | il sindaco chiude l' asilo

ilgiornale

(Di domenica 10 marzo 2019) E" allarmenell""Villa Felomena", a Bordighera, dove duehanno riportato una dermatite, dopo aver toccato accidentalmente gli aghetti del famigerato lepidottero, che proprio in questo periodo sta attaccando le pinete del ponente della Liguria, in provincia di Imperia.Ildella cittadina delle Palme, Vittorio Ingenito, ha annunciato per domani la chiusura della scuola, per consentire all"impresa la totale disinfestazione dell"edificio. Nei giorni scorsi, infatti, c"era già stata una prima disinfestazione, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto e, complice qualche raffica di vento, gli aghi di alcuni nidi sono entrati in contatto con gli alunni.Il caso più grave è quello di una bimba, di 5 anni, che ha riportato irritazioni su quasi ogni parte del corpo e per almeno dieci giorni dovrà restare a casa. Pure la madre è rimasta ...

