DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA Streaming video e tv | prima manche a Kristoffersen

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 12 - 30 - Moelgg si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA/ Streaming video e tv : pronti per il penultimo atto : DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA Streaming video e tv: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci, favoriti e azzurri, oggi 10 marzo,.

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Gross - Moelgg e Razzoli cercano il colpo di coda. Attesa per Vinatzer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Conquistata la coppa del Mondo generale, Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : quindicesimo sigillo stagionale per Mikaela Shiffrin! Holdener e Vlhova sul podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior Slalomista Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la ...

LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 - DIRETTA e classifica in tempo reale sci alpino femminile : 1ª manche ore 10.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 Cerna Svaty Petr, trentunesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 - DIRETTA e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 09.30 : diretta Slalom gigante Kranjska Gora, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 Podkoren 3, trentatreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

LIVE Sci alpino - Combinata Bansko 2019 in DIRETTA : Caviezel firma la sorpresa. Tonetti da podio. Innerhofer e Paris sono dietro. Alle 13.00 lo slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Combinata alpina di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una sfida che come al solito riserverà gandi sorprese ed emozioni, anche se lo spettacolo offerto da questo format non è sempre eccelso. In gara ci sono anche le star che normalmente disertano questo tipo di gare: Hirscher e Kristoffersen, con il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Mondiali 2019 in DIRETTA. Hirscher a caccia del record di Stenmark. Azzurri per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove si conclude il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Sono molti i pretendenti al trono, a partire da Marcel Hirscher, dominatore delle ultime stagioni in Slalom ma ancora a secco di ori, come la sua Austria, ad Are, per poi arrivare a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 febbraio : Hirscher al comando in slalom - De Fabiani lontano nel fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 17 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo terzo weekend del mese. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli ...

