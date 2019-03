Diego Maradona ancora padre | ora ha 8 figli

L'avvocato di Maradona : «Diego ha tre figli a Cuba - li riconoscerà» : Matias Morla , avvocato di Diego Armando Maradona , ha fatto sapere che il suo assistito riconoscerà legalmente tre figli nati a Cuba . 'El Pibe de Oro' oggi allena il club messicano Dorados di ...

‘Maradona ha tre figli a Cuba’ - la rivelazione della stampa argentina : l’avvocato di Diego conferma : Il legale di Maradona ha confermato la notizia rilanciata dai media argentini, sottolineando che Diego li riconoscerà dopo il test di paternità La famiglia di Diego Armando Maradona è pronta ad allargarsi, coinvolgendo altri tre figli. Nessuna gravidanza però, perchè i tre ‘pargoli’ sono già in vita e uno di loro avrebbe addirittura 18 anni. La notizia è stata prima rivelata dalla stampa argentina e poi confermata ...

Dramma Sala - il messaggio di Diego Armando Maradona : “Spero che l’aereo abbia sbagliato aeroporto” : Diego Armando Maradona si appella alle ultimissime speranze di poter trovare in vita Emiliano Sala, calciatore del Cardiff L’ex calciatore Diego Armando Maradona ha espresso la sua preoccupazione per la sorte del suo compagno argentino Emiliano Sala, scomparso martedì notte mentre sorvolava canale della Manica a bordo di un piccolo aereo da turismo. “Spero che l’aereo abbia sbagliato aeroporto e lo troviamo vivo, questo è ...

Diego Armando Maradona : “Non sono un violento ma Rocio era così insopportabile che le avrei staccato la testa” : Arriva la conferma della separazione tra Diego Armando Maradona e la compagna, la calciatrice argentina Rocio Oliva. L’ex Pibe de oro è intervenuto durante un programma televisivo argentino, Intrusos, e El Mundo Deportivo ha riportato le sue dichiarazioni: “Non sono mai stato un violento, ma Rocio era così insopportabile e si è comportata così male che le avrei staccato la testa”, ha detto. “Ho passato le vacanze di ...

Maradona operato - il figlio Diego chiarisce tutto : la verità sull’intervento del padre : Maradona operato d’urgenza? Il figlio Diego Junior a Domenica Live chiarisce tutto In questi giorni si sta parlando molto di Diego Armando Maradona, dal giorno in cui si è saputo di un suo ricovero fino alla notizia della sua operazione per emorragia gastrica. La news su Maradona risale a questa mattina e si parlava di […] L'articolo Maradona operato, il figlio Diego chiarisce tutto: la verità sull’intervento del padre proviene ...

Domenica Live - intervista alla figlia di Diego Armando Maradona : "Ha chiesto perdono a me e mia madre" : Barbara d’Urso a Domenica Live ha intervistato quest'oggi Jana, la figlia dell’ex pibe de oro Diego Armando Maradona; insieme a lei anche il fratello Diego Armando JR.Ai microfoni di Barbara d’Urso, Jana racconta il primo incontro con il papà Diego Armando Maradona, che ha conosciuto solo all’età di 18 anni: "Prima di quell’incontro mi sono sempre chiesta perché dovessi essere io a conoscerlo, se avesse voluto lo avrebbe fatto lui. Però ...

Diego Maradona - intervento riuscito a Buenos Aries : resta ricoverato in ospedale : Maradona sta bene : l'operazione chirurgica, durata un'ora ed effettuata presso la Clinica Olivos di Buenos Aires, ha avuto esito positivo. Ad annunciarlo è stato il suo avvocato, Matias Morla, che ...

Diego Armando Maradona dimesso : “Non è successo niente - sto bene. Grazie per l’incoraggiamento” : Diego Armando Maradona ha parlato dopo il ricovero per emorragia gastrica. Nella serata di ieri, infatti, il Pibe de Oro ha accusato un malessere ma non è nulla di grave come ha precisato l’ex giocatore, ora già dimesso, sul suo profilo Facebook: “Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene. Oggi mi prendo cura dei miei ...

