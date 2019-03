Di Maio: il governo durerà altri 4 anni

"Questo", dice il vicepremier Di,intervenendo al Villaggio Rousseau."Nel primo anno abbiamo portato a casa delle battaglie,ma dobbiamo ragionare sui 30" "Il M5S vuole dare tranquillità al Paese", a volte il senso d'instabilità "è alimentato anche da esponenti del", aggiunge. "Il reddito di cittadinanza non è il punto di arrivo,ma la messa in sicurezza di una società", afferma. Non parla di Tav, ma "le infrastrutture grandi e piccole dobbiamo farle",spiega Di.(Di domenica 10 marzo 2019)

meb : I bandi con dissolvenza. Non è il trucco di un prestigiatore ma il Governo della Repubblica Italiana. Una figura me… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “Avanti con responsabilità”. Poi striglia Salvini: “Basta folklore, il paese ha bisogno di tranqu… - masechi : Il governo del binario morto. Il governo si salva, Conte resta premier, Di Maio è ancora capo dei Cinque Stelle, Sa… -