lanotiziasportiva

(Di domenica 10 marzo 2019) L’Inter festeggia 111 anni di Storia, e per celebrare i Nerazzurri nella storia solo sette squadre e otto allenatori hanno conquistato il ‘’ in passato.L’Inter festeggia oggi 111 anni di Storia, e per celebrare i Nerazzurri passiamo in rassegna le squadre che sono riuscite a conquistare Campionato, coppa nazionale e UEFA Champions League nella stessa stagione.L’Inter è l’unica squadra italiana ad averlo fatto.Celtic FC: 1966/67Allenatore: Jock Stein Nessuna squadra, nemmeno il grande Real Madrid CF vincitore delle prime cinque edizioni della Coppa dei Campioni, è mai riuscito a completare ilin quegli anni – il Real non vince campionato e coppa nazionale fino al 1961/62. Nel 1967, il Celtic vola a Lisbona dopo aver vinto il campionato scozzese e la Coppa di Scozia.In finale batte l’Inter per 2-1 e chiude la strepitosa ...

FabrizioFianchi : Chi ha completato il Triplete? - interclubpavia : Chi ha completato il Triplete? - ItaliaTrei : @TREI_official [TRANS] Oggi M Countdown è stato completato ?? Grazie a chi ci ha aspettato al freddo per la vostra… -