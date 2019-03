Censura in Devil May Cry 5 su PS4 | le nudità femminili scompaiono sulla console Sony

optimaitalia

(Di domenica 10 marzo 2019)Il ritmo diMay Cry 5 si è finalmente scatenato. L'action game di casa Capcom, quinto capitolo di una saga leggendaria nata nel 2001 su PlayStation 2, è disponibile per l'acquisto dallo scorso 8 marzo. E, proprio come promesso dal colosso di Osaka, ha saputo regalare a fan vecchi e nuovi un'esperienza solidissima che eleva al quadrato quanto di buono avevamo già visto nei precedenti episodi. Spazio allora a combo indiavolate, violenza, spettacolari acrobazie e un pizzico di tamarragine.May Cry 5 è insomma una vera e propria bestia da domare. Di quelle che, riusciti nell'impresa, sanno appagare come poche altre opere poligonali tutte azione e proiettili hanno già fatto. Eppure un piccolo neo sta macchiando in parte la reputazione del videogame made in Japan. Alcuni utenti hanno infatti notato una leggera differenza tra le versione occidentale per PS4 e quelle Xbox One e ...

OptiMagazine : Censura in #DevilMayCry5 su PS4: le nudità femminili scompaiono sulla console Sony - VG247it : Devil May Cry 5: la censura colpisce la versione occidentale del gioco su PS4 - - spaziogames : In effetti, è abbastanza discutibile ?? -