Anticipazioni Che Dio ci aiuti | decimo appuntamento | Suor Angela fugge dal convento

(Di domenica 10 marzo 2019) La fiction 'Che Dio ci5' ha come protagonista Elena Sofia Ricci. Ledel primo episodio deldella quinta stagione, in onda il 21 marzo dalle ore 21:25 e intitolato "Addio", svelano che ci saranno diversi colpi di scena al. Ci saranno dei ritorni inaspettati e diverse partenze improvvise.si vedrà costretta a prendere una decisione difficile, che creerà attimi di tensione. La religiosa scapperà dalcon il piccolo Mattia, non lasciando alcuna traccia e senza mettere al corrente della situazione nessuno dei conoscenti.Costanza e Nico non si perderanno d'animo e avranno intenzione di risolvere la loro situazione rintracciando la donna, la quale però non si farà trovare dagli amici.La madre delle gemelline rivela il suo amore a Gabriele Teodora si avvicinerà a Gabriele, finendo per svelare i suoi sentimenti al ...

