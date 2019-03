Tfr azienda in liquidazione | chi lo paga e quando I dettagli

termometropolitico

(Di sabato 9 marzo 2019) Tfrin: chi lo. ITFR aziende in, chi devere Se un’fallisce, chi loil Tfr? Una domanda legittima, su cui la giurisprudenza ha spesso dibattuto, fornendo sempre delle risposte definitive. Soprattutto quanto l’argomento è finito sotto la lente della Corte di Cassazione. Mettiamo il caso un dipendente lavori per un’che sta per fallire. Chiil Trattamento di fine rapporto a questi dipendenti? Il datore di lavoro o il Fondo di Garanzia Inps? Quest’ultima risposta l’aveva formulata la Corte d’Appello di Brescia, che aveva visto proprio nell’Inps il garante delmento e delle ultime 3 mensilità. Ciò in uno scenario in cui la cessione d’avvenga prima della ufficializzazione della procedura concorsuale. La Corte di Cassazione è stato però di avviso diverso. E lo si può consultare nella ...

bladistic : @PaolaMecali @matteorenzi - bye_bye_TW : 1)il lavoratore ha FIRMATO il pre-pensionamento sulla legge Fornero,che non è altro la dichiarazione di LICENZIAMEN… - LavoroNewsfeed : RT @monikadimi: E, voi? Il #TFR lo destinate a un #fondopensione oppure lo lasciate in azienda? @PensionieLavoro @ItPrevidenziali https://t… -