Tav | slittano i bandi di gara Conte | non partono senza avallo mio governo Salvini | farò

Tav - Palazzo Chigi : «I bandi slittano». No di Fico : è l'identità M5s. Salvini : farò di tutto perché si faccia : «Si va verso il rinvio dei bandi » per la Tav. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi . I bandi , sottolineano, «non partiranno lunedì». Tra Palazzo Chigi e Telt...

Tav - il giallo della lettera di Palazzo Chigi a Telt : «Via ai bandi per i cantieri». Ma il governo : no - slittano : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt, la società transalpina di proprietà dello Stato francese per il 50% e di Fs per l'altro 50%, incaricata di costruire la Torino-Lione,, che ...