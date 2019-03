L' Eredità | Flavio Insinna e l' annuncio epocale del concorrente su Raiuno | Sposerò

L'Eredità - da Flavio Insinna l'islamica convertita : Simona scatena il caos - contro di lei la battuta horror : A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale su Rai 1, è il giorno di Simona. Nella puntata di giovedì 7 marzo, infatti, tra i concorrenti ecco una donna italiana convertita all'islam per amore, in studio con il chador. Una partecipazione che ha diviso e sorpreso il pubblico. Simpatica e prepar

L'Eredità - Eleonora Arosio incinta : 'Chi è il padre?' - lei a Flavio Insinna risponde così : sconcertante : Sconcerto assoluto nello studio de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alla puntata di mercoledì 6 marzo, dove in studio la professoressa Eleonora Arosio si è ...

L'Eredità - Eleonora Arosio incinta : "Chi è il padre?" - lei a Flavio Insinna risponde così : sconcertante : Sconcerto assoluto nello studio de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alla puntata di mercoledì 6 marzo, dove in studio la professoressa Eleonora Arosio si è mostrata con un bel pancione: è incinta. La showgirl, durante l'introduzione e subito dopo il termine de

L’Eredità - Flavio Insinna e la professoressa col pancione : “Chi è il papà? Boh!” : L’eredità, la professoressa fa un lieto annuncio: “È un maschietto” Maternità a L’Eredità. Nell’ultima puntata dello storico quiz show di Raiuno (in onda mercoledì 6 marzo), la professoressa Eleonora Arosio si è mostrata con il pancione in bella vista. La bionda show girl durante l’introduzione, subito dopo la fine de La Vita in Diretta, ha […] L'articolo L’eredità, Flavio Insinna e la ...

L'Eredità - il segreto 'femminile' di Flavio Insinna : la bomba di Maurizio Costanzo : È interessante constatare come, giorno per giorno, nel tardo pomeriggio su Raiuno, il game L'Eredità , condotto ora da Flavio Insinna , che fu però ideato da Carlo Conti e per anni guidato da Fabrizio ...

L'Eredità - il segreto "femminile" di Flavio Insinna : la bomba di Maurizio Costanzo : È interessante constatare come, giorno per giorno, nel tardo pomeriggio su Raiuno, il game L'Eredità, condotto ora da Flavio Insinna (che fu però ideato da Carlo Conti e per anni guidato da Fabrizio Frizzi) stia sempre intorno ai 5 milioni di ascolto e il 23/25% di share. Risultati che tanti canali

L'Eredità - Flavio Insinna sbigottito per l'errore della concorrente : questa la sapevano proprio tutti : Ancora una disastrosa prestazione di una concorrente a L'Eredità con Falvio Insinna. La domanda che il conduttore ha proposto era fin troppo semplice, eppure la risposta corretta non è mai arrivata. ...

L'Eredità - Flavio Insinna "mangiato" dalle donne : la clamorosa foto delle tre concorrenti : Girl power. Il potere delle donne. A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1, un trionfo tutto femminile. Già, perché al Triello - nella puntata di mercoledì 20 febbraio -, ci sono arrivate tre signore (il Triello, per inciso, è il gioco che vale l'accesso alla finale per poi giocar

L'Eredità - Flavio Insinna 'mangiato' dalle donne : la clamorosa foto delle tre concorrenti : Girl power . Il potere delle donne. A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1, un trionfo tutto femminile. Già, perché al Triello - nella puntata di mercoledì 20 febbraio -, ci sono ...

L'Eredità - Roberta e la gaffe da storia della tv da Flavio Insinna : Andy Wharol - gelo siderale : Pensavamo di aver sentito di tutto in studio a L'Eredità. Sbagliavamo. Il peggio, il quiz di Flavio Insinna in onda ogni sera su Rai 1, doveva ancora offrirlo. E ce lo ha consegnato nella puntata di martedì 12 febbraio. Si parla, ovviamente, dell'ultima rovinosa gaffe in cui è incappato un concorren

L'Eredità - Gaetanino un campione da ridere : la risposta agghiacciante - Flavio Insinna e l'imbarazzo totale : A L'Eredità di Flavio Insinna , dopo l'uscita di scena del contestato ma amatissimo super-campioncino Diego Fanzaga , tiene banco tal Gaetanino . Concorrente dal nome peculiare, si è imposto come ...

L'Eredità - arriva Gaetanino e vince : choc da Flavio Insinna - quella voce sul campioncino Diego Fanzaga : Morto (televisivamente parlando) un Diego Fanzaga se ne fa un altro? Si torna negli studi de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1 e campione di ascolti. Da qualche sera, come è noto, il campione non è più Diego, il ragazzo che ha sbancato portando a casa oltre 160mila eu

Vieni da me. Diego Fanzaga si vendica di Eredità e Flavio Insinna : la clamorosa confessione su Gerry Scotti : Da L'Eredità a Vieni da me, l'ormai ex campioncino Diego Fanzaga è ospite in studio di Caterina Balivo il giorno dopo l'eliminazione a sorpresa dal quiz del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna. In carica dallo scorso 28 gennaio, con tre Ghigliottine vinte, il giovane Diego è diventato in

L'Eredità - Flavio Insinna travolto dai sospetti. Diego eliminato - "tutto studiato a tavolino. Vergogna" : Mai come oggi tra chi segue L'Eredità la parola d'ordine è "vergogna". Esce il campioncino Diego Fanzaga, amatissimo a casa, e i telespettatori si ribellano esprimendo delusione, frustrazione e sospetti su Twitter. Nel mirino, come sempre, finiscono Flavio Insinna e gli autori del quiz preserale di