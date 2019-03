Facebook apre il primo cimitero social Ora anche Internet ha un aldilà

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Quando si dice cheè lo spazio dell’immortalità, non si sbaglia. Si è costretti a constatarlo quando un contenuto pubblicato online rimbalza rapidamente ovunque, si rifrange come in una galleria degli specchi, si riproduce e moltiplica fino a diventare non più eliminabile. Foto e filmati spiacevoli per chi ne è involontario o inconsapevole protagonista si trasformano spesso in condanne inappellabili e segnano amaramente il destino di chi è vittima di queste inarrestabili dinamiche di propagazione che caratterizzano la Rete.Qualche volta, però, il perdurare può essere un sogno, forse una semplice speranza. La corsa della società contemporanea a esserci, farsi vedere, esser conosciuti, ottenere consensi, collezionare “like” e “follower” è affiancata dalla aspirazione (certo più legittima) a non esser dimenticati. Speculare a questo moto istintivo c’è negli altri il desiderio ...

