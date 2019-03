Pensioni | quota 100 | superate 86mila domande

Pensioni ultima ora : Quota 100 - requisiti ampliati con emendamento. Chi entra : Pensioni ultima ora: Quota 100, requisiti ampliati con emendamento. Chi entra Quota 100 è realtà dopo la pubblicazione del decreto n. 4/2019 in Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 gennaio. Attualmente è in corso la conversione in legge dello stesso decreto col passaggio con esame ed approvazione di Senato e Camera. Altissima l’attenzione sulle novità con cui potrebbe essere modificato l’impianto normativo relativo a previdenza e ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 conviene in 2019 - calcolo con retributivo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 conviene in 2019, calcolo con retributivo Sulle Pensioni ultime notizie riguardano i calcoli riportati dal consigliere dell’Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi, che si è occupato prevalentemente di Quota 100, e anche del reddito di cittadinanza. In occasione dell’audizione in commissione Lavoro alla Camera avente come oggetto proprio il decreto contenente le due misure principe di questa ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Inps “programmi di calcolo pronti” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “programmi di calcolo pronti” Programma calcolo Quota 100 Inps al via Pensioni ultima ora: mentre gli esponenti politici del MoVimento 5 Stelle e della Lega sottolineano i numeri importanti di adesione a Quota 100 l‘Inps fa sapere di essere pronta a fornire il dovuto supporto tecnico. Ricordiamo che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale registrerà a breve l’avvicendamento della ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e riscatto - Landini “rotto le scatole” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e riscatto, Landini “rotto le scatole” Landini contro il governo sulle Pensioni Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Maurizio Landini (Cgil) sulle Pensioni d’oro dei sindacalisti. Ma tiene banco ancora l’incontro tra gli esponenti del Governo e il Coordinamento RiscattaLaurea, relativamente alle misure previste per agevolare il montante contributivo ad alcune tipologie di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 “Lega conferma la Riforma Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100 “Lega conferma la Riforma Fornero” Pensioni ultima ora: mentre il governo esulta per le adesioni a Quota 100 giunte a oltre 70 mila una parte delle opposizioni protesta. In particolare questa volta le critiche arrivano dal senatore del Partito Democratico e membro della XI Commissione permanente (Lavoro e Previdenza) Tommaso Nannicini. Pensioni ultima ora, Nannicini (PD): nessuna Riforma strutturale del ...

Pensioni quota 100 e opzione donna : la riforma non pensa abbastanza in rosa : La partenza delle nuove uscite flessibili previsto dal decretone ha portato al concretizzarsi di nuove opportunità di prepensionamento rispetto alle regole disponibili con la legge Fornero, ma allo stesso tempo sembra ancora una volta lasciare indietro le donne. È quanto emerge da alcune recenti riflessioni in arrivo da Itinerari Previdenziali, riprese all'interno di un editoriale pubblicato su "Il punto - Pensioni & Lavoro" ad opera di ...

?Pensioni ultima ora : Quota 100 e uscita anticipata 2019 - accordo Miur-Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 e uscita anticipata 2019, accordo Miur-Inps Novità dall’Inps: questa volta sul fronte dei pensionamenti nel campo della scuola. Infatti data 5 marzo 2019 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diramato un comunicato con un annuncio importante. Relativamente all’accordo raggiunto con Ufficio scolastico regionale e l’Ambito provinciale MIUR Roma. Vediamo nel dettaglio di cosa si ...

Pensioni - con quota 100 la scuola si svuota : a settembre servono 140mila docenti : I docenti scelgono la pensione e, anche grazie all'aumento dei ritiri dal lavoro con la quota 100, le scuole rischiano di rimanere senza insegnanti, almeno quelli fissi. A settembre, in seguito ai pensionamenti con legge Fornero e quota 100, il rischio è quello di avere 1.400 cattedre da assegnare. Ma il problema riguarda anche e soprattutto le modalità di reclutamento dei docenti.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 - con i prepensionamenti favorite le assunzioni nella PA : Nonostante la criticità delle parti sociali sulla famigerata Quota 100 contenuta nel maxi decreto unico ancora in esame alla Camera, il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno sottolinea che ogni cessazione del rapporto di lavoro con il meccanismo delle quote verrà sostituito con nuove assunzioni nel pubblico impiego. Bongiorno: 'Con Quota 100 nuove assunzioni' Con il sistema della Quota 100, infatti, circa 395 mila lavoratori ...

Pensioni : Quota 100 e OD - da chiarire il problema degli esclusi : Il cosiddetto decretone è ancora in esame alla Camera in attesa del parere definitivo e la successiva conversione in legge che dovrà avvenire entro il 29 marzo. Tuttavia, vi sono ancora molto nodi da chiarire per quanto riguarda le escluse dall'Opzione Donna e dal meccanismo della Quota 100. Quota 100 è insufficiente per i sindacati I sindacati Cgil, Cisl e Uil, infatti, intervenuti in audizione alla Commissione Lavoro alla Camera si sarebbero ...

Pensioni quota 100 supera 80mila domande - Di Maio sul RdC : 'Mantenuta promessa' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 marzo 2019 vedono emergere nuovi dati in merito al numero di richieste d'accesso anticipato alla pensione tramite la Quota 100. Nel frattempo dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio arrivano le stime riguardanti i prepensionamenti che si concretizzeranno nel triennio di sperimentazione, mentre dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio emerge soddisfazione per la partenza delle domande di accesso al reddito e ...

Pensioni : Quota 100 - ipotesi contributo fisso per gli esodati allo studio di Montecitorio : Il decretone sui Quota 100 e reddito di cittadinanza è ancora in esame alla Camera: il Governo Conte starebbe valutando la possibilità di introdurre nuovi correttivi al fine di garantire una copertura previdenziale ai lavoratori che nel 2011 sono rimasti penalizzati dalla Riforma Fornero. Decretone in esame alla Camera Si tratta dei cosiddetti esodati che, nonostante abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento di anzianità, non hanno ...

Pensioni ultime notizie : esodati Quota 100 - chi sono i lavoratori : Pensioni ultime notizie: esodati Quota 100, chi sono i lavoratori Sulle Pensioni ultime notizie riportano un possibile nuovo rischio esodati, stavolta causato da Quota 100. L’ipotesi si verificherebbe se il decreto che contiene la misura non venisse convertito in legge entro i termini prestabiliti. Intanto il direttore generale dell’Inps afferma che, nonostante il numero alto delle domande presentate, è ancora tutto in linea con le ...

Quota 100 : anticipo TFS sale a 45 mila euro - cosa cambia per le Pensioni : Quota 100: anticipo TFS sale a 45 mila euro, cosa cambia per le pensioni Aumenta la soglia dell’anticipo del Tfs, il trattamento di fine rapporto degli statali; ciò avviene per effetto delle modifiche al decreto che introduce anche il reddito di cittadinanza oltre a Quota 100. Da 30mila euro si passa a 45mila euro grazie alla previsione di un apposito meccanismo bancario che poggia su una convenzione con l’Abi. Da segnalare poi che ...