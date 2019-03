Nuovi aggiornamenti per Xiaomi Mi 9 Mi 9 SE Mi 8 Lite | Huawei P20 Pro Lite | Mate

Stato batteria e Nuovi aggiornamenti per Honor 8 : la situazione il 26 febbraio : Sono settimane, per non dire mesi, che non si parla più di Honor 8. Come stanno le cose per lo smartphone dal punto di vista dello sviluppo software? Riusciremo a toccare con mano un nuovo aggiornamento a stretto giro? Domande legittime, considerando che il nostro ultimo punto della situazione sullo smartphone risale a metà gennaio. Vi ricordo a tal proposito che tra luglio e agosto è Stato distribuito Android Oreo, ma che allo stesso tempo il ...