Needle – Fausto Mesolella e Raiz | “Dago Red” VIDEO

(Di venerdì 8 marzo 2019)embedhttps://youtu.be/Ol9uzWVen9E/embedera il chitarrista più completo d’Europa e, degli Almamegretta, è la voce più particolare e graffiante di Napoli. La collaborazione tra i due è andata avanti per anni. Sono anche venuti insieme ben tre volte live al Roxy Bar. Finalmente decisero di registrare un disco insieme,.Il nome deriva da un vino rosso di poco valore per immigrati. Apiaceva l’idea di questo vino popolare, ma importante per gente che non sa neppure cosa significhi sommellier.In questo disco hanno mescolato e fuso insieme influenze musicali di ogni genere, dalla canzone napoletana a Jimi Hendrix.L’operazione è incredibile. Tanto che vale la pena esaminarla brano per brano.Il disco si apre col medley di “Lacreme napulitane” con “Immigrant punk”, una canzone struggente sull’emigrazione unita a quella ...