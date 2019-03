Navigator | arriva il bando di concorso Come sarà il test

Navigator : arriva il bando per la prova e la selezione pubblica : Reddito di cittadinanza: è uscito il bando per individuare la società di servizi che si affiancherà all’Anpal nell’organizzazione della selezione dei Navigator, le figure che verranno collocate nei centri per l’impiego per assistere i beneficiari del reddito di cittadinanza. bando Anpal, le novità sulla gestione delle procedure Il bando pubblicato sul sito dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) ...

Reddito di cittadinanza - arriva il bando per i Navigator : attesi 60mila candidati : Sarà necessaria la laurea magistrale , quindi con cinque anni di studi universitari, anche se non sono stati ancora identificati tutti i corsi ammessi, sicuramente Giurisprudenza, Economia, Scienze ...

Reddito di cittadinanza - arriva il bando per i Navigator : cosa prevede la prova di selezione : Anpal Servizi ha pubblicato il bando per individuare il soggetto che si occuperà di predisporre la prova di selezione scritta per i navigator, gli assistenti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il test sarà a risposta multipla e potrà prevedere, al massimo, 10 quesiti su 10 differenti materie. Ecco quali sono e come funzionerà la prova scritta.Continua a leggere

Il Navigatore di Google Maps arriva su Mi Band 3 e Amazfit Bip con Mi Band Maps : Mi Band Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente su Mi Band 3 o Amazfit Bip. L'applicazione è in grado di visualizzare il nome della via, la distanza dalla destinazione e il tempo necessario per raggiungerla. L'articolo Il navigatore di Google Maps arriva su Mi Band 3 e Amazfit Bip con Mi Band Maps proviene da TuttoAndroid.

