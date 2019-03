Napoli | femminicidio nel quartiere Miano

Napoli - femminicidio : la picchia e la colpisce con corpo contundente - poi chiama il 118 : Si chiamava Fortuna Bellisario e aveva 36 anni, la donna uccisa dal marito, Vincenzo Lopresto di 41 anni che si è costituito. Il femminicidio è avvenuto oggi all'ora di pranzo nella casa della coppia a Miano, periferia di Napoli, mentre i tre figli non erano in casa. Prima l'ha uccisa con le sue mani, picchiandola e usando anche un corpo contundente, probabilmente una gruccia per gli abiti. Poi, ha chiamato i soccorsi quando si è accorto che non ...