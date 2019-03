Milan | occhi sui talenti della Dinamo Zagabria

"Profumi e Balocchi" - arriva a Milano la manifestazione che fa crescere "gli Orti dei Sogni" : Piccole coltivazioni, dentro alle strutture sanitarie, per alleviare la sofferenza dei bambini in ospedale. Spazi verdi a cui hanno accesso i piccoli pazienti per dedicarsi alla cura di piante, fiori e ortaggi durante la loro degenza. Da tempo, di questo, si occupa "Missione Sogni", onlus presieduta da Antonella Camerana che, dal 2003, realizza, a scopo terapeutico, "gli Orti dei Sogni", destinati ai bambini ricoverati nelle pediatrie dei ...

Reddito di cittadinanza - a Milano in coda un marocchino leghista : 'Io mi fido di Salvini' : E' nato in Marocco, vive in Italia dal 1989, ed è un sostenitore della Lega, Mustapha Aarboubi, il primo a chiedere il Reddito di cittadinanza al Caf della Cgil di Milano. 'Ho sentito tutte le ...

Il ruolo di Elliott e gli occhi del Milan sui gioielli del Lille : non c'è solo Pepé : I cui interessi nel mondo del calcio sono cresciuti in maniera importante negli ultimi tempi, come ha dimostrato anche il suo coinvolgimento nelle vicende del Lille . IL PIANO DI Elliott - Elliott ha ...

Maldini incanta sotto gli occhi di papà Paolo : Milan - è nata una nuova stella? : Ha fatto un percorso nel settore giovanile che gli ha permesso di sviluppare determinate doti che sono fondamentali se si vuole fare questo sport a un certo livello'. Raccontava questo di lui a ...

Nuoto – Trofeo Città di Milano : Federica Pellegrini super nei 200 sl sotto gli occhi di Mara Maionchi : Federica Pellegrini super al Trofeo Città di Milano: l’azzurra vince i 200 sl libero sotto gli occhi di una divertita Mara Maionchi, spettatrice d’eccezione La nona edizione del Trofeo Città di Milano, torneo che apre il 2019 azzurro e mondiale, inizia nel migliore dei modi per Federica Pellegrini. La stella del Nuoto azzurro trionfa nei 200 sl in 1’57’18’ (27”17, 56”76, 1’27”01), poiszionandosi davanti a ...

Milano - la moglie voleva lasciarlo : marocchino la uccide a coltellate davanti al figlio di 5 anni : Ergastolo per omicidio volontario premeditato e maltrattamenti in famiglia. È il verdetto emesso nei confronti di Bouchaib Frihi, il marocchino di trentacinque anni che il 30 maggio scorso a...

Ragazzo suicida nel Milanese : due ore prima era stato rapinato da un marocchino : Inquietante fatto di cronaca lunedì sera a San Donato Milanese, grosso comune dell'hinterland meneghino. Un Ragazzo, che era stato derubato di una collanina d'oro poche ore prima, ha...

Le sfilate di Milano attraverso gli occhi di Costanza Caracciolo : «Ciò che amo di più della settimana della moda è osservare personalità diverse da me». Showgirl, modella, attrice, futura moglie di Bobo Vieri e da poco mamma di Stella: Costanza Caracciolo conquista con il suo sorriso intenso e genuino. Proprio l’ex velina sarà tra gli ospiti che ci faranno vivere le emozioni della Fashion Week, in programma a Milano dal 19 al 25 febbraio. Venerdì 22 febbraio, infatti, attraverso il suo sguardo curioso, ...

Calciomercato Milan - dopo Piatek occhi su un altro polacco : ecco chi è Bartosz Zynek - affare con il Genoa? : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al futuro e ha messo gli occhi su un altro calciatore della Polonia, stiamo parlando di Bartosz ...

Milan - è l'effetto Piatek : occhi sul polacco Zynek - classe 2002 : Il ruolo è diverso, la provenienza è la stessa: il Milan è sulle tracce di Bartosz Zynek, centrocampista e trequartista classe 2002, polacco come Piatek e che milita tra gli Under 19 dello Zaglebie ...

Siria - il reporter Milanese Micalizzi non ha perso la vista : "Vede da entrambi gli occhi" : Milano, 15 febbraio 2019 - Gabriele Micalizzi, il reporter ferito in Siria, "sta bene e vede da entrambi gli occhi". Lo riferiscono i suoi colleghi di Cesura Lab. "Si trova attualmente ricoverato nell'...

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : a Firenze le migliori otto del girone d’andata. Milano favorita - ma occhio alle sorprese : Per questa settimana s’interrompe il campionato, ma si assegna il secondo trofeo dell’anno: la Coppa Italia. A Firenze, e precisamente al Mandela Forum, vanno in scena le Final Eight, che l’anno scorso hanno visto il successo di Torino in Finale su Brescia. Le Finaliste di un anno fa non ci sono, per differenti ragioni: l’Auxilium è invischiata nella lotta per evitare di scendere in Serie A2 dopo una stagione dai mille ...