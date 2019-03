Massimo Di Cataldo a Vieni da me ' Il successo non è la vita Ho scoperto che'

Intervista a Massimo Di Cataldo : ‘Patty Pravo è stata una grande maestra’ : Classe 1968, Massimo Di Cataldo realizza ed interpreta la cover del celebre brano “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti dell’album “Una giornata uggiosa”. Un sogno divenuto realtà per il cantautore romano, che ha da sempre avuto una forte passione per Battisti, uno dei principali modelli d'ispirazione per la sua musica. La versione 'rockettara' di “Con il nastro rosa” giunge dopo gli ultimi tre inediti di Di Cataldo, tra cui “Domani chissà”, ...