Liguria approva delibera per autonomia

La Liguria ha approvato una mozione pro-vita per superare «le cause che inducono le donne ad abortire» : Il consiglio regionale ligure ha dato l'ok a una mozione che impegna la Giunta ad attuare la parte pro-vita della legge 194. Matteo Rosso, capogruppo Fratelli d'Italia e autore della proposta, ha ...

Liguria : approvato bando da 1 - 5 milioni di euro per progetti in aree protette : In Liguria è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del bando Psr-Programma di sviluppo rurale 2014-2020 misura 7.1 rivolto ai gestori delle aree protette dalla rete Natura 2000. Sono 31 le domande presentate, su un budget complessivo di 1,5 milioni di euro. Otto progetti, per un totale di 400 mila euro, riguardano la provincia di Savona; quattro per un totale di 200mila euro la provincia della Spezia; altrettanti ...

Europa - approvato nuovo fondo sociale. Per la Liguria in arrivo 210milioni : La Spezia - Il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato il nuovo Regolamento che istituisce il fondo Sociale Europeo Plus per il periodo 2021-2027. In merito Brando Benifei del Partito ...

Liguria - approvate le "Linee di indirizzo programmatiche Pacchetto Giovani 2018 " 2020"

Mareggiata Liguria : approvati interventi da parte dei Comuni : Approvato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti locali per far fronte ai danni della Mareggiata di fine ottobre inviato dal governatore Toti in qualità di commissario per l’emergenza. Dalla protezione civile arrivano 6,5 milioni per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo stanziato dalla Regione Sul totale dei ...

