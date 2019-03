Fabian | «Il ritorno sarà difficile | il Salisburgo è una squadra aggressiva»

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019)Ruiz ai microfoni di Sky al termine di Napoli-SalisburgoE’ ancora tutto da decidere?«Si perché lìuna partita molto, loro sono molto bravi. Dobbiamo andare con attenzione è unaIl tuo primo gol europeo«Sono molto felice, ma più contento per la vittoria. Siamo unatutti insieme»Cos’è cambiato dai primi mesi?«Ho iniziato con un infortunio all’adduttore, poi il mister mi ha dato fiducia e questo per me è importante. Ora sto molto bene, io devo continuare così e lavorare. Mi piace giocare in avanti. Posso perdere più palle, ma preferisco rischiare»L'articolo: «Il, iluna» ilNapolista.

