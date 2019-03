Crolla a Londra Barclays

finanza.lastampa

(Di venerdì 8 marzo 2019) Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,01%. Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . ...

PaoloX68 : RT @YouReporter: Molte le urla e lo spavento di chi si trovava in strada in quel momento #impalcatura #vento #incidente #Londra https://t.c… - YouReporter : Molte le urla e lo spavento di chi si trovava in strada in quel momento #impalcatura #vento #incidente #Londra - calendaschese : San Draghi ieri ha fatto un altro miracolo , certo non gradito a chi ha capitali in zona non euro ( tipo il Ministr… -