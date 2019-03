Auto sbanda | muore sedicenne L' uomo alla guida era ubriaco

agi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato nella notte sulla strada provinciale 132 in località Arcomano del comune di San Donato di Ninea (Cosenza). Erano cinque le persone che viaggiavano a bordo di un fuoristrada che èto.Francesco Pio Talarico,, ha perso la vita mentre un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata nell'ospedale di Cosenza. Feriti in maniera più lieve gli altri tre occupanti del mezzo, portati nell'ospedale di Castrovillari (Cs).Gli esami tossicologici ed alcolemici hanno poi appurato che il conducente della macchina, un 25enne di Firmo (Cs), eraed è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. Il giovane è ora ai domiciliari.

