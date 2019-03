ATP | Chris Kermode lascerà la presidenza a fine 2019

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019)il suo incarico di Presidente e Chairman esecutivo di ATP alladel, data del termine del mandato, Presidente e Chairman esecutivo di ATP,il suo incarico alladelal termine del suo mandato. Lo ha annunciato l’organizzazione che guida il circuito maschile in una dichiarazione a margine del Masters 1000 da Indian Wells. Il nome del suo successore non è ancora noto., 54enne ex tennista professionista britannico non di prima fascia, è a capo dell’ATP dall’inizio del 2014. “È stato un privilegio ricoprire questa posizione, sono molto orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto nel corso del mio mandato”, le parole diin una nota. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP,laSPORTFAIR.

