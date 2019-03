8 marzo | poca festa | tanta protesta Donne in piazza in tutta Italia

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) C'è poco da festeggiare, tanto dare per l'8della donna. Sono previste manizioni e cortei in tutte le Regioni, incontro la discriminazione di genere, contro la violenza sullee i femminicidi, contro le molestie nei luoghi di lavoro, contro la precarietà, contro l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici, a difesa della legge 194, contro il disegno di legge pillon su separazione ed affido, per il diritto alla parità salariale.Se il 2018 è stato l'anno del #MeToo e della reazione agli abusi sessuali, il 2019 è l'anno del #BalanceforBetter, un appello all'azione per velocizzare l'uguaglianza di genere in ogni ambito sociale.L'sciopera e scende in. Si fermano trasporti locali, regionali, nazionali e aerei. Sciopero generale anche per il mondo della scuola, della ricerca e della ...

1_AltaQuSci : AVVISO.... A causa della poca neve sulla pista Direttissima, la fiaccolata prevista per domani 9 marzo è annullata!… - ElisabettaIori3 : RT @paoladelusa: Ci furono acquazzoni in marzo, un po’ d’erba cominciò a crescere e spuntò qualche fiore di campo. Il bestiame si allontanò… - Merlot_Prosecco : Ora scusate ho poca memoria per le date e gli anniversari neppure a casa mia si è festeggiato l'8 marzo...la festa… -