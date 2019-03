Un festival dei giardini in Sicilia

Perugia - il festival dei bambini e della Terra! : ... aumentati dalle tecnologie digitali, attraverso laboratori di coding, robotica, stampa 3D, videomapping, installazioni interattive, giochi, feste e spettacoli. La sua sfida è quella di progettare e ...

KIDSBIT - il festival dei bambini e della Terra : torna l’evento dedicato ai piccoli esploratori digitali - dedicato all’ambiente e ai cambiamenti climatici : torna anche quest’anno KIDSBIT Festival, l’evento dedicato a bambini e ragazzi del 21° secolo e alle loro famiglie, con un’edizione speciale dedicata alla Terra. Per la realizzazione del suo IV Festival, che si svolgerà a Perugia sabato 8 e domenica 9 giugno, KIDSBIT aderisce al progetto firmato CNA Umbria/Eppela che, tramite il crowdfunding, ha deciso di sostenere dei progetti umbri, artigianali e imprenditoriali di carattere innovativo, in ...

"Musicista escluso dal festival perché israeliano". Accuse di antisemitismo e scuse pubbliche dei promotori : Al centro delle polemiche la rassegna "Musica sulle bocche" in Sardegna. Protagonista Eyal Lerner, a cui in un messaggio privato il direttore artistico e musicista jazz Enzo Favata ha espresso la sua contrarietà alla politica di Israele a Gaza. "Non volevamo discriminare. Lo...

Milano Clown festival - l’evento popolare in scena per le strade dei quartieri : “Diventare clown vuol dire smettere di fingere” : La cresta rossa disordinata come un cespuglio, sul volto si intuiscono i segni del trucco rimosso, come se l’essere clown non potesse mai nascondersi. Maurizio Accattato, in arte Moriss, è uno storico mimo e clown milanese, figlio d’arte e allievo di Dario Fo e Franca Rame. Dirige la Scuola di Arti circensi e teatrali nel quartiere Isola di Milano. Da quattordici anni direttore artistico del Milano clown Festival (al 6 al 9 marzo) ...

festival dei 'Bambini del mondo' - si parte : ecco i gruppi partecipanti : ..."image":"http:\/\/3.citynews-agrigentonotizie.stgy.ovh\/~media\/horizontal-hi\/1025343098135\/i-bambini-del-mondo-via-al-Festival-7.jpg","uri":"http:\/\/www.agrigentonotizie.it\/foto\/cronaca\/i-...

Al festival del Teatro di Sharm El Sheikh Eugenio Barba e “Illusion” del regista Omodei : Eccellenze italiane all’estero: al Festival Internazionale di Teatro di Sharm El Sheikh Eugenio Barba ospite d’onore alla prima dello spettacolo “Illusion” di Fabio Omodei Roma, 27 febbraio 2019 – Sarà Eugenio Barba, il prossimo 1 aprile, l’ospite d’onore di Festival Internazionale di Teatro Sharm El Sheikh, uno dei più importanti di tutta l’Area Afro-Asiatica. Fondatore [...]

Cina : il festival delle Lanterne che segna la fine dei festeggiamenti per il Capodanno lunare [GALLERY] : 1/37 AFP/LaPresse ...

Mara Venier ed il forfait dei cantanti del festival a Domenica In : 'Ultimo si è scusato' : Il Festival di Sanremo è finito da una settimana, ma le polemiche intorno alla manifestazione non accennano a placarsi. Oggi, a mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Mara Venier, la quale ha criticato gli artisti che hanno disertato la puntata speciale di Domenica In, mentre ha voluto spezzare una lancia a favore di Ultimo. Domenica In: Mara Venier contro alcuni artisti di Sanremo E' da poco finita una nuova puntata di Domenica In, presentata ...

“La paranza dei bambini” tratto dal libro di Roberto Saviano ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al festival del cinema di Berlino : La paranza dei bambini, il film italiano tratto dal libro di Roberto Saviano, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino. Il film racconta la storia di alcuni adolescenti del Rione Sanità a Napoli

festival di Berlino 2019 - La paranza dei bambini vince l’Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura : Grande festa italiana alla 69ma Berlinale che premia La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi per la sceneggiatura con l’Orso d’Argento. A ritirare il premio era il trio di sceneggiatori Saviano-Giovannesi-Braucci che “in amicizia” hanno condiviso la scrittura. “Dedico questo premio alle organizzazioni non governative che salvano vite nel Mediterraneo e ai maestri di strada che le salvano a Napoli”, ha dichiarato Roberto Saviano, il primo a ...

