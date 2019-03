' Tu sei uno sc o' | scontro Damante-Tartaglione | coinvolte anche De Lellis e Rosa Perrotta

La De Lellis contro Pietro Tartaglione : 'Non sei nessuno - pensa alle cose serie' : Tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione sembra essersi acceso uno scontro sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiuso da poco la relazione con il cantante Irama, come annunciato da lui stesso non molte ore fa. L'attuale fidanzato di Rosa Perrotta ha pubblicato una storia poche ore fa nella quale lancia quella che sembra essere una vera e propria frecciatina alla De Lellis. Lei ha così scritto un messaggio sotto l'ultima foto ...

Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social - lei risponde : “sei un disperato - sei nessuno” : Pietro Tartaglione attacca Giulia De Lellis su instagram, lei risponde Scontro mediatico tramite social tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, il tema è la storia terminata tra la fashion blogger e il cantante Irama. Pietro Tartaglione fidanzato di Rosa Perrotta tramite una story su instagram attacca Giulia De Lellis parlando di una storia nata … Continue reading Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social, lei ...

Rugby sei Nazioni – Italia - iniziato il raduno per le partite contro Inghilterra e Francia : ItalRugby riunitosi presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma: inizia il raduno di preparazione per le sfide contro Inghilterra e Francia iniziato a Roma il raduno dell’ItalRugby in vista del rush finale del Guinness Sei Nazioni 2019. Gli Azzurri si sono ritrovati nel pomeriggio odierno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dove gli azzurri inizieranno la preparazione per le partite ...

Isola dei Famosi 2019 - Soleil contro Luca : "sei un nullafacente. Sono stata anche gentilissima - tu non sei nessuno" : All'Isla Bonita, Jeremias e Soleil passano il tempo insieme: "Una dolcezza e una simpatia che non gli attribuivo" ammette lei, confessando una forte alchimia e feeling con il ragazzo. Poco dopo i due tornano insieme ai naufraghi.Soleil, leader della settimana, gestisce i lavori e i compiti da fare. La ragazza discute con Luca perché ha portato poca legna: "Sei nullafacente. Sono stata anche gentilissima con te, tu non sei nessuno". ...

Rugby – sei Nazioni 2019 : iniziato il raduno dell’Italia in vista del match con l’Irlanda - 33 gli atleti convocati : Confermata la rosa annunciata in settimana con i ritorni di Giulio Bisegni e Tito Tebaldi nel gruppo azzurro iniziato a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” il nuovo raduno dell’ItalRugby in preparazione del terzo incontro del Guinness Sei Nazioni 2019 contro l’Irlanda, in calendario domenica 24 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale ...

I gilet gialli insultano per strada il filosofo Finkielkraut : «sei uno sporco ebreo» Video : Il filosofo e accademico francese insultato e inseguito da alcune persone con il volto coperto da un passamontagna

Mia Martini - l'intervista inedita : "Perché non posso essere una persona normale? Nessuno ti vede per quello che sei" : Io sono Mia, film biografico su Mia Martini, è andato in onda in prima serata martedì 12 febbraio 2019 su Rai Uno. Da molte settimane, complice la messa in onda del biopic, i media sono tornati a focalizzare l'attenzione sulla cantante, prematuramente scomparsa il 14 maggio 1995 nella sua casa di Cardano al Campo, vicino a Varese.Alcuni mesi prima della tragica morte di Mia Martini, il 29 ottobre 1994, il giornalista Gabriele ...

Rugby – sei Nazioni 2019 : i convocati del ct O’Shea per il raduno di Roma - gli azzurri preparano il match con l’Irlanda : Confermata l’ossatura del gruppo che ha preso parte ai alle prime due gare del Guinness Sei Nazioni contro Scozia e Galles Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno di Roma, in calendario da domenica 17 a lunedì 25 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, in preparazione del terzo incontro del Guinness Sei Nazioni 2019 di ...

Belen Rodriguez - super sexy bikini in piscina. Le colleghe applaudono : «sei uno schianto» : Belen in bikini super sexi in piscina. La Rodriguez con un costume decisamente hot a bordo vasca. La nuova foto postata dalla show girl argentina sul suo profilo Instagram ha fatto letteralmente...

Ace Frehley risponde a Gene Simmons sulla reunion dei Kiss : “sei solo uno stro**o malato di sesso” : Alla vigilia dell'End of the road, il tour che porterà i Kiss un'ultima volta sui palchi di tutto il mondo per suggellare il loro addio alle scene, Ace Frehley risponde a Gene Simmons dopo che il popolare bassista della band ha espresso il suo desiderio di suonare ancora una volta con l'ex chitarrista: «Sei solo uno stro**o malato di sesso», dice Frehley in un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo social. Per capire cosa sia successo ...

Gianni Sperti senza freni al Trono Over : “Riccardo sei uno str**zo” : Trono Over: Gianni Sperti di nuovo contro Riccardo Guarnieri E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, e le polemiche non sono certo mancate. Cosa è successo? C’è stato l’ennesimo scontro tra Gianni Sperti e Riccardo Guarnieri che ha lasciato tutti i telespettatori davvero senza parole. Il motivo del contendere? In pratica l’ex fidanzato di Ida si è insinuato nella coppia composta da Stefano e ...