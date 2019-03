Tav | dal vertice nessuna decisione Confronto con la Francia sui fondi

Tav - il Governo non trova l'uscita dal tunnel : Sì o No, non esiste il forse, aveva detto Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice notturno sulla Tav. E' forse, invece, ancora, l'esito di cinque ore di confronto nel Governo sulla Torino-Lione, con le posizioni cristallizzate, con la Lega che vuole un Sì senza più rinvii, anche a costo di chiamare i cittadini piemontesi a pronunciarsi con un referendum o di far decidere a un voto del Parlamento, il M5s che ...

Tav - Governo non trova l'uscita dal tunnel : Sì o No, non esiste il forse, aveva detto Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice notturno sulla Tav. E' forse, invece, ancora, l'esito di cinque ore di confronto nel Governo sulla Torino-Lione, con le posizioni cristallizzate, con la Lega che vuole un Sì senza più rinvii, anche a costo di chiamare i cittadini piemontesi a pronunciarsi con un referendum o di far decidere a un voto del Parlamento, il M5s che ...

Tav - vertice M5s-Lega in corso dalle 20 Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Dalla Tav alla Diciotti - perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Marzo : Il governo appeso al buco. No Tav o no Conte : 48 ore per uscire dal tunnel : Il caso Tav, Di Maio sfida Salvini: decide Conte o salta tutto Resa dei conti – Stasera tavolo a oltranza a Palazzo Chigi col premier, i vice e i tecnici. Il M5S fermo sul no: “Se non dimostrano che l’analisi costi benefici è errata si ferma tutto” di Luca De Carolis Trova le differenze di Marco Travaglio Chi, nella propria abitazione o nel luogo di lavoro, con “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo”, “difende ...

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo voTavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Sì Tav - partendo dall'acb : Il documento di "Analisi costi-benefici" sulla nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Lione presentato dal gruppo del prof. Marco Ponti al governo, il 12 febbraio, mostra costi ...

Perché Zingaretti ha fatto bene ha partire da Torino - dalla Tav e dall'Europa : Alle spalle di Nicola Zingaretti ci sono un cartello con su scritto "Sì TAV" e una bandiera dell'Europa; davanti a lui c'è piazza Castello, quello che ormai è diventato il luogo simbolo della forte richiesta di crescita e sviluppo.Il neo segretario del Partito Democratico ha voluto cominciare il suo mandato da Torino, al fianco di Sergio Chiamparino. Lo ha fatto perché questo Paese dopo quasi un anno di governo ...

Isola dei famosi 2019 - diretta otTava puntata : Jeremias Rodriguez eliminato. Marina La Rosa si salva dal televoto : Amori, tradimenti e una sorpresa per i naufraghi. Sono gli ingredienti di questa ottava puntata dell' Isola dei famosi 2019 che stiamo seguendo in diretta minuto per minuto su Leggo.it . Jeremias ...

Zingaretti riparte dalla Tav : va fatta. Liste europee e nuovi alleati i nodi del neo segretario Pd : Nicola Zingaretti ha scelto la Tav come primo atto da segretario Pd. E così è andato a Torino per parlare di infrastrutture, blocco dei cantieri, indotto, imprese, posti di lavoro. "La Tav è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia", ha detto il neosegretario dando subito seguito alle parole di ieri, dopo la vittoria ai gazebo. "Siamo convinti di poter mettere in ...

Guendalina Tavassi sexy su Instagram - il marito la bacchetta : La bellissima Guendalina Tavassi entra nella casa del Grande Fratello nel 2011 e da quel girono la sua vita cambia radicalmente, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Dopo la fine ...

Vip pronte alla prova costume - guarda come si prepara Guendalina Tavassi : Per i vip è già tempo di pensare alla prova costume, e Guendalina Tavassi non ha certo intenzione di farsi trovare impreparata all’arrivo della bella stagione. Prima si dedica ai trattamenti di bellezza per il lato B, tra massaggi ed elettrostimolazione, poi delizia i suoi fan con un défilé sensuale e sfoggia due bikini mozzafiato. Per l’ex gieffina la prossima estate si preannuncia davvero… hot!

Zingaretti comincia dall'alta velocità : "Criminale fermare i bandi della Tav" : Ma non solo: nelle settimane che hanno preceduto il voto delle primarie, Zingaretti si sofferma sul tema più generale delle grandi opere e delle preoccupazioni degli imprenditori e del mondo del ...

Zingaretti comincia dall'alta velocità : 'Criminale fermare i bandi della Tav' : Ma non solo: nelle settimane che hanno preceduto il voto delle primarie, Zingaretti si sofferma sul tema più generale delle grandi opere e delle preoccupazioni degli imprenditori e del mondo del ...