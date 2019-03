Pietro Tartaglione vs Giulia De Lellis e Andrea Damante | è bufera sui social

blogo

(Di giovedì 7 marzo 2019)Nelle ultime 36 ore si è alzato un vero e proprio polverone fra alcuni protagonisti di Uomini e Donne appartenenti al passato. La vicenda prende il via mercoledì mattina, 6 marzo, quandoposta un messaggio polemico sulle sue Instagram Stories contro coloro che si fidanzano solo per fare le copertine.Il messaggio è giunto quasi in concomitanza con la notizia che ha scosso le bimbe riguardo alla fine della relazione diDecon il cantante Irama della quale vi abbiamo dato conto. La fashion blogger nonché ex gieffina evidentemente si è sentita irritata e chiamata in causa tanto da provare a contattarlo più volte in privato per avere un confronto con lui, senza però avere risposte da parte sua, a quel punto è dovuta ricorrere al messaggio pubblico per esplicare la sua opinione: Non mi piace fare questo. In privato non rispondi, non lo hai mai ...

