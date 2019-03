Niente code per il reddito di cittadinanza | 50mila domande nel primo giorno

Niente code per il debutto del reddito di cittadinanza. Arrivate 50 mila domande : Falso allarme. Il debutto del reddito di cittadinanza, a parte un problema a inizio giornata sul sito web del ministero, non ha subito intoppi. Nessun assalto alle Poste e Niente code in gran parte dei Caf sparsi in giro per l’Italia. «Tutto fila liscio, oggi è un bel giorno» ha commentato da Belgrado il premier Giuseppe Conte tirando un sospiro di...

Niente code per il reddito di cittadinanza : 50 mila domande nel primo giorno : Nessun assalto a Poste o Caf, qualche criticità solo in Puglia e Calabria Tridico (Inps): entro aprile pagate le prime rate. Conte: è un bel giorno

Niente code per il debutto del reddito di cittadinanza. Arrivate 50 mila domande : 'Oggi le file non ci sono perché c'è stata una buona organizzazione' ha ammesso la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, che ieri ha tenuto una conferenza stampa assieme al collega del Lavoro ...

Primo giorno del reddito - Niente code. Resta il nodo dei navigator : E Resta poi il nodo fondamentale: per evitare che il reddito si dimostri solo una misura assistenziale è essenziale innanzitutto che l'economia italiana sia in grado di offrire posti di lavoro. E di ...

Reddito di cittadinanza - al via le richieste : Niente code a Poste e Caf. Navigator - Di Maio rilancia : “Voglio assumerne 6mila” : Nel giorno che dà il via ufficiale al Reddito di cittadinanza, all’apertura degli sportelli negli uffici postali e nei Caf non c’è stato l’enorme afflusso che era stato previsto. Da Roma e Napoli a Genova e Treviso, nessuna coda e poca gente. Sportelli un po’ più affollati per esempio a Firenze, seppur senza il temuto caos. La maggior parte delle persone si presenta per chiedere informazioni e forse è stato ascoltato il ...

Parte il reddito di cittadinanza - Niente code : niente ressa, niente code chilometriche. È partita oggi la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza, ma per il momento il temuto assalto non c’è stato. niente file alle Poste di Roma, in Sicilia grossa adesione ma ordinata....

Reddito di cittadinanza - al via le richieste : Niente code a Poste e Caf. Navigator - Di Maio : “Voglio assumerne 6mila” : Nel giorno che dà il via ufficiale al Reddito di cittadinanza, all’apertura degli sportelli negli uffici postali e nei Caf non c’è stato l’enorme afflusso che era stato previsto. Da Roma e Napoli a Genova e Treviso, nessuna coda e poca gente. Sportelli un po’ più affollati per esempio a Firenze, seppur senza il temuto caos. La maggior parte delle persone si presenta per chiedere informazioni e forse è stato ascoltato il ...