Napoli-Salisburgo 3-0 | pagelle e tabellino

Napoli-Salisburgo 3-0 - Europa League : azzurri scatenati - ipotecati i quarti di finale : Il Napoli ha posto una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei hanno sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi e hanno fatto esplodere il pubblico del San Paolo: ora basterà amministrare il cospicuo vantaggio nel match di ritorno in programma tra sette giorni per proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Gli ...

Napoli batte 3-0 un bel Salisburgo : Meret migliore in campo del Napoli : Koulibaly salterà il ritorno Finisce 3-0 per il Napoli contro il Salisburgo che è squadra che gioca con grande intensità. Il Napoli ottiene quello che voleva: vittoria di un certo margine e senza subire gol. Ancelotti ha giocato sulla caratteristica degli avversari: il gioco della palla. Quindi palla recuperata e ripartenza. Il Napoli lo ha fatto molto bene nella prima metà del primo tempo. E ha segnato due gol: il primo con Milik (assist di ...

